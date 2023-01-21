Бывшая жена Евгения Дятлова прервала молчание о разводе с актером

Юлия Джербинова и Евгений Дятлов Фото: Борис КУДРЯВОВ

О том, что Евгений Дятлов уже несколько месяцев как развелся с третьей женой, актрисой Юлией Джербиновой, которую называл главной женщиной в своей жизни, широкой публике стало известно случайно. Никаких публичных заявлений пара не делала, но от внимательных поклонников не укрылось, что Юлия в соцсетях вернула девичью фамилию вместо двойной Джербинова-Дятлова. А ее знаменитый муж весь прошлый год выходил в свет с фигуристой блондинкой, которую представлял своим директором Дарьей.

Вот только слишком уж часто Дарья мелькала на красных дорожках, да еще и в обнимку с Дятловым. А ведь помощники артистов обычно остаются в тени... В тусовке поползли слухи: мол, это вовсе не директор, а новая супруга, да и ребенок общий у пары якобы есть.

- Евгений не женат, - ответила на прямой вопрос об их свадьбе Дарья Травникова, тем самым подтвердив его развод с Джербиновой. - Я его директор, соответственно, какие-то мероприятия по работе мы посещаем вместе.

Между тем, сайту KP.RU удалось дозвониться и самой экс-супруге. Вопрос о личном её нисколько не смутил, однако, обсуждать подробности с прессой Юлия наотрез отказалась.

- Этот вопрос я не буду обсуждать ни с какой стороны. Вообще ни с какой, ни с какой. Все вопросы - к Евгению Дятлову. Я думаю, что он что-то объяснит, - высказалась актриса, радушно распрощавшись. - Спасибо вам и удачи.

Не исключено, что бывшая жена не хочет портить отношения и репутацию Евгения Дятлова. Говорят, уходя, артист оставил Юлии и их общей 15-летней дочери Василисе 120-метровую квартиру в Санкт-Петербурге. Кроме того, он полностью содержит дочь.