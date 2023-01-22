За что в Штатах ненавидят «Вагнер»?

Численность ЧВК «Вагнер» в США определяют в 50 тысяч человек Фото: Александр КОЦ

ЧВК международного значения

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вступил в переписку с координатором по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джоном Кирби. Его открытое письмо, отправленное американцу, который в конце прошлой недели обвинил российскую ЧВК в «международной преступной деятельности», начинается так: «Уважаемый господин Кирби! У меня к вам есть вопрос: можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК «Вагнер»?

Письмо Пригожина, конечно, останется безответным. Предприниматель, конечно же, это прекрасно понимает, потому-то еще до того, как написать Кирби, прокомментировал его заявление с иронией: назвал американцев и свое ЧВК «коллегами», а взаимоотношения между ними «разборкой преступных кланов». Ведь действительно, многочисленные американские ЧВК уже десятилетия совершают во многих странах мира, в которых действуют, военные преступления, доказательств чему предостаточно.

Кровавые следы «Черной воды»

Самая известная американская ЧВК Blackwater («Черная вода») активно действует с 1997 года. Громкие скандалы, связанные с совершенными ее членами преступлениями, заставили владельцев сменить название компании, сейчас она известна как Асademi. Военные эксперты считают ее одной из самых крупных ЧВК в мире, штат – около 21 тысячи человек. Специализация: поддержка госпереворотов и установленного режима в странах, куда введен американский военный контингент. Есть свидетельства, что она работает и с контрабандой оружия, охраняет наркотрафик, идущий с Ближнего Востока.

Широкую известность приобрела в 2000-х, когда сотрудники Blackwater принимали активное участие в боевых действиях в Афганистане и Ираке.

Одно из самых громких преступлений, получивших огласку в прессе, совершено в 2007 году. Наемники ЧВК, сопровождавшие чиновников госдепа США, обстреляли мирных жителей на багдадской площади Нисур. Были убиты 17 человек, включая женщин и детей, десятки получили ранения. «Отмазка» американцев, что они, дескать, только отстреливались от нападавших на них, выглядела неубедительно: никто из сотрудников компании, в отличие от мирных иракцев, не пострадал.

После этого инцидента был проведено расследование судебных властей, которое показало, что в 195 боестолкновениях с участием Blackwater в более чем 80% случаев наемники первыми открывали огонь. Очень убедительная «оборона». Все годы вплоть до вывода основных войск США из Ирака в 2011-м наемники из Blackwater оставляли за собой кровавый след - то по пьяни расстреляют жителей, то с особой жестокостью «отомстят» местным партизанам за дерзость бороться с захватчиками.

Палачи из Абу-Грейба

Символом извращенной жестокости американских войск в Ираке стала печально известная тюрьма Абу-Грейб, куда заключали подозрительных (с точки зрения штатовцев) граждан арабского происхождения. Настоящим шоком для всего мира стали фотографии, на которых «бравые» американские солдаты (в том числе женщины) с голливудскими улыбками позируют на фоне пирамид из голых тех и подвешивают их за руки на крюки. Волна негодования, поднятая в СМИ, заставила американское правительство признать преступления и даже осудить некоторых причастных к ним лиц. Но это коснулось только военнослужащих регулярной армии. Между тем, не менее половины следователей в Абу-Грейбе были наемниками из частных военных фирм Titan и CACI. Были задокументированы десятки случаев преступлений с их участием, но ни один из них в итоге не был привлечен к ответственности.

Были и другие известные случаи.

2005 год. Наемники из ЧВК Zapata были задержаны в Ираке, после того как беспорядочно стреляли не только по толпе мирных граждан, но и по американских же морпехам. Надо полагать, именно последнее обстоятельство сыграло свою роль в том, что их деятельность была пресечена.

2006 год. ЧВК Aegis на своей страничке в интернете выкладывает «трофейное видео», на котором ее бойцы расстреливают гражданских лиц. Фоном на ролике играет веселая рок-н-рольная песенка Элвиса Пресли «Runaway Train».

В том же году командир ЧВК Triple Canopy обвинен в стрельбе по мирным иракцам «в увеселительных целях». Об этом факте стало известно только благодаря тому, что на «солдата удачи» донесли двое его бывших подчиненных в отместку за увольнение.

Ливия, Сирия, далее везде

Всего в иракской кампании по контрактам с правительством США по состоянию на 2008 год, как сообщали официальные источники, участвовали 93 ЧВК. А в американских СМИ в то же время появилась информация о 310 ЧВК. Точных данных об истинном количестве воевавших в Ираке компаний наемников из США нет до сих пор.

Что касается численности сотрудников ЧВК, которые побывали на территории Ирака по различным контрактам, Джереми Скэйхилл в своей книге «Blackwater. Становление самой мощной наемной армии» писал: «когда танки Соединенных Штатов вошли в Багдад, они имели за собой армию частных контрактников, какой не было ни в одной войне до этого». Число сотрудников ЧВК в Ираке к концу 2008 года достигло 163 446 человек, что было лишь немногим ниже численности американских военных в этой стране. На следующий год персонал ЧВК сократился на 30 тысяч, но общее их число было всего на два процента меньше контингента армии США в этой стране.

Так что сегодняшняя численность ЧВК «Вагнер», которую в США определяют в 50 тысяч человек, - ни в какое сравнение с участием американских «коммерческих бойцов» в оккупации Ирака не идет. А если прикинуть, сколько вояк заокеанских ЧВК находятся сейчас в Ливии, Сирии, да в том же Ираке, не говоря уже об Украине, то американское первенство в этом деле выглядит бесспорным. Может, Кирби следовало бы приглядеться к тому, чем занимаются вдали от Вашингтона его собственные «солдаты удачи»?

Похмелье былых побед

Почему вдруг в Вашингтоне решили взяться за ЧВК из России? Да потому, что слишком удачно она действует на поле боя, бьет противника, подготовленного и вооруженного американцами. То есть «Вагнер», по сути, воюет с ними. И весьма убедительно. Значит, его надо «отменить». Объявить вне закона, обложить санкциями, а это - все равно что запрещенная подножка в борьбе. Чтобы быть первыми, по укоренившейся у американцев логике и привычке, все средства хороши.

Уместно напомнить и то, как США в 2002-м при Буше-младшем вышли в одностороннем порядке из договора по ПРО. Просто посчитали, что Москве уже «капут», так зачем же с ней какие-то договоры на основе равенства иметь? А когда недавно поняли, что отстают в определенных видах новейшего оружия, которое уже есть у России, заговорили о том, что надо эти виды запретить. Узнаете логику?

Так что сегодня им ЧВК «Вагнер» помешала, поэтому ее - вне закона. Завтра что-то еще отменить захотят. А понять, что так разговаривать с Россией время уже прошло, смогут еще не скоро. Потерпим.