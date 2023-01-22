Изучение иностранного языка задерживает развитие Альцгеймера на пять лет

Иностранные языки полезно учить для здоровья - не важно, сколько вам лет. Фото: Shutterstock

Человечество за счет медицины, хорошего питания и комфорта научилось радикально продлевать жизнь людей. Например, в России средняя продолжительность грешного (или безгрешного) существования превысила 73 года - это в два раза больше, чем средний срок отмеренный нашим соотечественниками в начале прошлого века. Но постаревшее человечество столкнулось с новой проблемой - наслаждаться осенью жизни мешают возрастные заболевания. Старик Альцгеймер - главный из них. Ведь природа не в курсе, что мы строим планы массово жить до 100 лет. Она говорит: ничего не знаю, у вас гарантийный пробег 60 лет, дальше вы эволюции не нужны, поэтому постгарантийное обслуживание не предусмотрено. По данным Научного центра психического здоровья от деменции в нашей стране страдают 1 миллион 850 тысяч человек.

Первое в мире лекарство от Альцгеймера стоит $25 тысяч

В январе этого года в США было зарегистрировано первое в мире лекарство от болезни Альцгеймера - моноклональное антитело под названием “леканемаб” на 27 процентов замедляет ослабление памяти и остроты интеллекта. Средство обладает сильным побочным эффектом - каждый четвертый пациент сталкивался с отеком или кровоизлиянием мозга. При этом курс лечения стоит 25 тысяч долларов. Несмотря на это, появление первого препарата от Альцгеймера назвали настоящим научным прорывом.

При этом без всякой помпы, салютов и шампанского было встречено исследование, которое обнаружило абсолютно бесплатное средство - его без всякого вреда для здоровья может применить любой пациент. И да - оно на порядок эффективнее леканемаба. Речь идет о билингвизме, умении говорить на двух языках. О том, что иностранные языки в принципе полезно изучать для остроты ума, говорили давно. Но в какой степени билингвизм способен предотвратить возрастную деменцию - этого никто не замерял. Восполнить этот пробел решил небольшой коллектив ученых во главе с Джоном Гранди, профессором психологии Университета Айова (США).

Исследователи проанализировали все, что было написано на эту тему в научной литературе, а это порядка 20 статей.

Новичкам всегда везет

- У нас есть две новости: одна хорошая, а другая так себе. Во-первых, мы выяснили, что у людей, говорящих на двух и более языках, симптомы Альцгеймера заявляют о себе на 5 лет позже, - говорит ведущий автор исследования Джон Гранди, - А вторая новость заключается в том, что и билингвы и монолингвы одинаково часто болеют Альцгеймером. Просто двуязычные получают отсрочку на 5 лет - но этот эффект работает удивительно стабильно.

Ученые объясняют это тем, что билингвизм мобилизует интеллектуальные резервы организма. Таким же эффектом обладает высшее образование, занятие новым видом спорта или новое хобби, сложная карьера, когда человек успевает реализовать себя в разных сферах деятельности и т.д. То есть любая деятельность, которая выводит мозг из состояния ленивой рутины и заставляет образовывать новые нейронные связи.

Эксперименты показали, что люди, говорящие на одном языке, обычно используют для обмена информацией уязвимые цепочки лобных долей мозга. В то время, как граждане, говорящие на двух языках, больше задействуют задние и подкорковые области мозга.

Самое интересное, что время, когда вы начали изучать второй язык не имеет большого значения. Можете начать зубрить английский или испанский даже на пенсии. Ведь оказалось, что именно первые этапы обучения обладают наиболее ярко выраженным терапевтическим эффектом. Именно в этот момент плотность нейронных контактов и разветвленность их сетей достигает максимума. Затем, когда язык у человека развязывается и он начинает более ли менее сносно говорить на другом наречии, ненужный объем связей “секвестируется”.

Ду ю спик инглишь?

- Мы подозреваем, что именно новые схемы связей клеток мозга, которые возникают в ответ на необходимость освоить чужой язык, предотвращают снижение умственных функций, - объясняет Джон Гранди. - Таким образом, билингвы с помощью резервных соединений обходят поврежденные структуры мозга по мере накопления патологии Альцгеймера.

Поддерживать бодрость и производительность серого вещества можно самыми разными способами (см. КСТАТИ), но изучение второго языка это самый простой и дешевый вариант. В сети можно найти множество бесплатных, но профессиональных образовательных сервисом. Вот некоторые из них:

- Duolingo

- Lingvist

- Mondly

- Rosetta Stone

- Memrise

Кстати

Спортивное ориентирование, левша поневоле: как еще можно развивать мозг

- Яндекс-карты или автомобильный навигатор это неоценимая штука, когда нужно найти кратчайший путь из пункта А в пункт Б. Но в то же время такие сервисы убивают нашу способность ориентироваться в пространстве, которую наши предки тренировали со времен охотников-собирателей. А недавнее исследование канадских ученых доказало, что такой вид спорта, как спортивное ориентирование, является прекрасным средством профилактики Альцгеймера. Ориентирование тренирует не только мышцы и легкие, но и мозг. Впрочем, выезжать за город и бегать от одной контрольной точки до другой - необязательно. Достаточно прогуляться по незнакомому району вашего города. Полезно ходить на работу новым маршрутом (пусть это даже будет дольше).

- Автоматизм и привычка не только главные враги любви. Они губительно влияют и на интеллект. Смените руку: если вы правша попробуйте писать, кушать, застегивать пуговицы или чистить зубы левой рукой.

- Полезно на время «отключать» одно из чувств: например, принимать душ с закрытыми глазами или ходить вечером по дому не включая свет. Ходить спиной вперед тоже эффективная тренировка Это активизирует другие органы чувств.

- Занятия живописью, музыкой, танцами, также помогут вывести мозг из спячки. Не забывайте про путешествия - бесценный источник новых знаний и впечатлений.