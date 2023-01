«Про меня ни слова. Аудитория хейтеров!»: Егор Крид в детском «Голосе» страдает от отсутствия любви публики

Фото: Первый канал/Юрий Феклистов

В эфире Первого канала продолжается десятый сезон вокального проекта «Голос.Дети». Накануне завершился заключительный этап слепых прослушиваний — и теперь участников ждет игра навылет. Кто успел запрыгнуть в последний вагон и почему Егор Крид жалуется на публику? Объясняет KP.RU.

Прежде всего, поразил наставников и зрителей Андрей Емелин (13 лет, Москва). Стильный парень с гитарой в руках, аккомпанируя себе сам, спел хит Jamiroquai и не только вынудил МакSим, Басту и Егора Крида хлопнуть по кнопкам, но и заставил их подпевать — и даже приплясывать. MакSим подчеркнула, что парень явно вдохновлялся творчеством Басты («Слышны нотки Василия»), а ростовский рэпер скромно согласился. Однако отправился Андрей в команду Крида. Который в этот вечер был недоволен реакцией аудитории, не совпадающей с его личными ощущениями.

Еще одной жемчужиной вечера стал номер Марианны Айрапетянц (13 лет, Москва), взявшей довольно сложную и редкую композицию, — песню Луи Армстронга On The Sunny Side Of The Street 1930 года (!). Просто девушка любит джаз. Поэтому спела шлягер так тонко, пронзительно и душевно, что разбила сердца трех — тех, кто в красных креслах. Крид начал активно зазывать вокалистку к себе в коллектив, но публика начала скандировать имена Басты и МакSим. Тут Егор и взорвался.

— Про меня вообще [не кричат] ни слова, — почти искренне улыбнулся Крид и, сложив руки крестом на груди, откинулся в кресло. — Аудитория хейтеров.

— Это у тебя стиль такой? — подколол коллегу Баста. — (манерно пародирует) Это все эти хейтеры. Они всегда должны быть, чтобы делать мое сердце еще более разбитым.

Буквально в последний вагон успел заскочить Максим Хрулев (13 лет, с. Чернушка, Пермский край). Исполнением хита «татушек» «Нас не догонят» парень в очках и бандане технически мог повернуть к себе только одного наставника (остальные двое на тот момент уже набрали команды), но развернул троих! Причем, сделал это на последней ноте.

— Эти замечательные люди повернулись для того, чтобы выразить тебе свою радость и восхититься твоим выступлением, — открыл секрет Баста. — Я же как единственный человек, у которого осталось одно-единственное место в моей команде, повернулся к тебе, для того, чтобы тебя пригласить, соответственно, в свою команду, и, дорогие друзья, у меня также полная команда!

27 января наставники поделят команды на тройки — и начнутся Поединки. Этап, после которого участников в проекте будет оставаться все меньше и меньше.

