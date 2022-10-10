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10 октября 2022 12:05

Судный день для Киева: Что изменит российский удар возмездия по критической инфраструктуре Украины

Москва наконец решилась действовать не рыцарской шпажкой, а всей медвежьей лапой. Что будет дальше
Иван ГРАЧЕВ
Иван ГРАЧЕВ
Российские Вооруженные силы нанесли ракетные удары по стратегическим объектам украинской столицы.

Российские Вооруженные силы нанесли ракетные удары по стратегическим объектам украинской столицы.

Фото: REUTERS

Причина ударов по Украине 10 октября 2022

Россия слишком долго, слишком терпеливо предупреждала Киев и Запад о «красных линиях», переступить которые - означало разбудить в русском медведе медведя. Москва словно пыталась ковырять бандеровский муравейник рыцарской шпажкой, чтоб не дай Бог ни один человек, непричастный к нацистским батальонам и режиму случайно не пострадал.

А в ответ неслось улюлюканье, санкции и удары натовскими гаубицами по Донецку, Херсону... По русским городам.

Фото: REUTERS

«Яка гарна новина!» - светились от радости прогуливавшиеся по Крещатику киевляне в интервью немецким журналистам в день теракта на Крымском мосту. И фотографировались на фоне почтовой марки с изображением взрывов этого моста. Да, такая марка давно продается Укрпочтой и ее большой макет стоит в центре Киева.

Вот с Крымским мостом было уже за гранью.

Сотый раз обещать возмездие и ничего не делать Россия уже не могла. Воспитывать и не ставить в угол зарвавшегося — только разжигать его аппетит к новым выходкам. За терактом всегда должен следовать удар по логову террористов - удары по Украине.

Днем ранее жители Киева с энтузиазмом фотографировались на фоне плаката со взорванным Крымским мостом.

Днем ранее жители Киева с энтузиазмом фотографировались на фоне плаката со взорванным Крымским мостом.

Фото: REUTERS

Взрывы в Киеве и других городах Украины

И Судный день наступил.

10.10.2022 стало датой самого мощного с начала спецоперации удара по Украине. Ракеты летели прямо по крупнейшим городам — Киеву, Харькову, Львову, Одессе, Кривому Рогу... Точечно выбивая инфраструктуру — связь, электричество. И опровергая браваду Зеленского, что «калибры» в России кончились.

Около 200 ракет за одно утро обеспечили удары по Украине и взрывы в Киеве. Получите, можно не расписываясь. Все уже все поняли.

Фото: REUTERS

Что будет дальше

Пара недель таких атак, когда Россия может обеспечить взрывы в Киеве, и Украина может быть вбита в каменный век, оставшись без света, воды, тепла и интернета. После чего украинцы начнут спрашивать свои власти — а, может, хватит? Нужны ли теракты против России, после которых в руинах оказывается Украина? Может, пора сдаваться или договариваться?

Фото: REUTERS

Даже Запад стыдливо отводит подозрения от себя: убийство Даши Дугиной? — это не мы, это Украина. Взрыв на Крымском мосту? Не-не, мы не при чем. Это спецслужбы Украины.

Хотя и тут все давно поняли — Запад влез в Украину по уши. Так, что он там уже при всем.

И удары возмездия по Киеву — это и предупреждение НАТО. Не дразните, не зарывайтесь, иначе ракеты найдутся и для вас, только посерьезней - «Кинжалы» с «Посейдонами».

Фото: REUTERS

Кто-то скажет — на удар по своей критической инфраструктуре Украина может ответить новыми терактами. И градус противостояния лишь вырастет.

Ответ на эти опасения (в целом резонные) простой — новые украинские теракты обязательно были бы, если бы Россия не ответила.

В любом случае ход спецоперации с этого дня уже будет другим. Мы увидели, Украина почувствовала, а Запад осознал, что Москва способна действовать жестко. Не шпажкой, а всей медвежьей лапой.

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