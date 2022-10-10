Российские Вооруженные силы нанесли ракетные удары по стратегическим объектам украинской столицы. Фото: REUTERS

Причина ударов по Украине 10 октября 2022

Россия слишком долго, слишком терпеливо предупреждала Киев и Запад о «красных линиях», переступить которые - означало разбудить в русском медведе медведя. Москва словно пыталась ковырять бандеровский муравейник рыцарской шпажкой, чтоб не дай Бог ни один человек, непричастный к нацистским батальонам и режиму случайно не пострадал.

А в ответ неслось улюлюканье, санкции и удары натовскими гаубицами по Донецку, Херсону... По русским городам.

Фото: REUTERS

«Яка гарна новина!» - светились от радости прогуливавшиеся по Крещатику киевляне в интервью немецким журналистам в день теракта на Крымском мосту. И фотографировались на фоне почтовой марки с изображением взрывов этого моста. Да, такая марка давно продается Укрпочтой и ее большой макет стоит в центре Киева.

Вот с Крымским мостом было уже за гранью.

Сотый раз обещать возмездие и ничего не делать Россия уже не могла. Воспитывать и не ставить в угол зарвавшегося — только разжигать его аппетит к новым выходкам. За терактом всегда должен следовать удар по логову террористов - удары по Украине.

Днем ранее жители Киева с энтузиазмом фотографировались на фоне плаката со взорванным Крымским мостом. Фото: REUTERS

Взрывы в Киеве и других городах Украины

И Судный день наступил.

10.10.2022 стало датой самого мощного с начала спецоперации удара по Украине. Ракеты летели прямо по крупнейшим городам — Киеву, Харькову, Львову, Одессе, Кривому Рогу... Точечно выбивая инфраструктуру — связь, электричество. И опровергая браваду Зеленского, что «калибры» в России кончились.

Около 200 ракет за одно утро обеспечили удары по Украине и взрывы в Киеве. Получите, можно не расписываясь. Все уже все поняли.

Фото: REUTERS

Что будет дальше

Пара недель таких атак, когда Россия может обеспечить взрывы в Киеве, и Украина может быть вбита в каменный век, оставшись без света, воды, тепла и интернета. После чего украинцы начнут спрашивать свои власти — а, может, хватит? Нужны ли теракты против России, после которых в руинах оказывается Украина? Может, пора сдаваться или договариваться?

Фото: REUTERS

Даже Запад стыдливо отводит подозрения от себя: убийство Даши Дугиной? — это не мы, это Украина. Взрыв на Крымском мосту? Не-не, мы не при чем. Это спецслужбы Украины.

Хотя и тут все давно поняли — Запад влез в Украину по уши. Так, что он там уже при всем.

И удары возмездия по Киеву — это и предупреждение НАТО. Не дразните, не зарывайтесь, иначе ракеты найдутся и для вас, только посерьезней - «Кинжалы» с «Посейдонами».

Фото: REUTERS

Кто-то скажет — на удар по своей критической инфраструктуре Украина может ответить новыми терактами. И градус противостояния лишь вырастет.

Ответ на эти опасения (в целом резонные) простой — новые украинские теракты обязательно были бы, если бы Россия не ответила.

В любом случае ход спецоперации с этого дня уже будет другим. Мы увидели, Украина почувствовала, а Запад осознал, что Москва способна действовать жестко. Не шпажкой, а всей медвежьей лапой.

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