Начиная с 6 утра 10 октября 2022 были нанесены удары по нескольким центрам принятия решений и инфраструктуре столицы Украины.
Фото: REUTERS
Начиная с 6 утра 10 октября 2022 были нанесены удары по нескольким центрам принятия решений и инфраструктуре столицы Украины. Атаке подверглось здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Шевченковском районе в Киеве, руководство которой ответственно за взрыв Крымского моста. В районе ул. Владимирской, где расположен офис Зеленского, был взрыв. Пожар на киевской ТЭЦ.
Взрывной волной выбило стекла на центральном железнодорожном вокзале столицы. Движение метро остановлено. Часть районов столицы без электро- и водоснабжения.
Фото: REUTERS
Харьковская ТЭЦ после ударов повреждена. Город обесточен полностью. Движение метро остановлено. Ряд районов без водоснабжения.
Часть города без воды и света.
Фото: REUTERS
Город частично обесточен.
Повреждена ТЭЦ. Обесточен металлургический комбинат «Криворожсталь».
Поражены объекты энерго- и водоснабждения.
Фото: REUTERS
Город обесточен.
Водоснабжение прекращено, область обесточена. В Конотопе разбит машиностроительный завод.
После удара по Бурштынской ТЭС обесточен областной центр и ряд районов области. Эта ТЭС, в том числе экспортировала электроэнергию в соседних страны.
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