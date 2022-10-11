«От дефицита железа до скрытой депрессии»: врачи назвали 7 причин хронической усталости, которая накрывает россиян этой осенью

Pаспространенная причина упадка сил и ухудшения эмоционального настроя - сокращение светового дня. Фото: Shutterstock

Бесконечная усталость, слабость и быстрая утомляемость, от которой не спасает ни отдых в выходные, ни вылазки в осенний лес или парк. Вам такое знакомо? Врачи говорят, что в последнее время на подобное состояние жалуется рекордное количество пациентов. И перенесенный ковид отнюдь не главная причина. В прошлом году ведь заболеваемость была еще выше. В чем же дело?

Об этом мы поговорили с врачом-кардиологом, сомнологом, кандидатом медицинских наук, руководителем Центра медицины сна Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М.В.Ломоносова Александром Калинкиным.

ПРИЧИНА НОМЕР ОДИН

- Причин, по которым люди ощущают быструю утомляемость и упадок сил, могут быть десятки, если не сотни. Но на первое место сегодня я бы поставил дефицит железа, - говорит Александр Леонидович. - Зарубежные исследования показывают, что нехватка этого элемента наблюдается у огромного количества современных людей. В России по экспертным оценкам в той или иной степени недостаток железа испытывает до 50% населения.

Однако большинство пациентов и их лечащих врачей не знает об этом. «Дело в том, что традиционный анализ на уровень гемоглобина в крови далеко не всегда позволяет выявить нехватку железа. Для достоверных данных требуются другие лабораторные исследования. В частности, определение уровня ферритина», - поясняет эксперт. Как правило, направление на такой анализ выдает врач-эндокринолог.

Если обследование подтверждает недостаток железа, то проблема решается индивидуальным подбором и назначением необходимых препаратов. После курса лечения обычно уходит не только слабость-усталость, но и нередко улучшается эмоциональное состояние пациента, радуют медики. Как рассказал «КП» один из врачей-психиатров, ощущение беспросветной тоски и уныния тоже может быть вызвано именно дефицитом железа.

БОЛЬШЕ СВЕТА!

- Еще одна распространенная причина упадка сил и ухудшения эмоционального настроя - сокращение светового дня, - продолжает врач. - Солнечного света становится меньше. Для людей, чьи способности к адаптации снижены (из-за недосыпа, стрессов, тревожности, хронических заболеваний. - Ред.), это чревато так называемым сезонным аффективным расстройством, САР. Его признаки - как раз быстрая утомляемость, слабость, снижение настроения, ухудшение сна.

- Как врачи лечат такое состояние? До длинных солнечных дней нам ведь еще далеко.

- Для начала пациентам рекомендуется обязательно выходить на улицу в дневное время. Даже в пасмурный день. Если это не помогает, могут быть использованы специальные лампы, имитирующие солнечный свет. Это не те лампочки дневного света, к которым мы привыкли в школах и офисах. Приборы с лечебным эффектом имеют определенную длину световой волны и влияют на выработку мелатонина (гормон, синтез которого связан с солнечным светом. - Ред.). Врач разъясняет пациенту режим применения такой лампы и необходимые характеристики, которые помогут сориентироваться при ее выборе. У многих людей удается добиться улучшения самочувствия, качества сна, подъема энергии.

От редакции: «солнечные» лампы продаются сейчас как в магазинах медтехники, так и на различных онлайн-порталах. Специалисты рекомендуют перед приобретением обязательно проконсультироваться с врачом. Поскольку у прибора есть, в том числе, противопоказания.

И ЕЩЕ ПЯТЬ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПРИЧИН

Эксперты также выделяют в числе наиболее распространенных причин упадка сил такие состояния:

- скрытая депрессия. Даже если настроение не кажется вам таким уж «убитым», именно постоянное ощущение слабости и быстрая утомляемость могут сигналить о депрессивном расстройстве, предупреждают психиатры. В последнее время поток пациентов с такими диагнозами резко вырос, отметил в беседе с «КП» один из практикующих врачей;

- нарушения сна (трудности с засыпанием, частое просыпание ночью и т.д.). Сейчас причиной таких проблем нередко становятся тревожность и стрессы, говорят специалисты. В то же время часто страдают из-за неполноценного ночного отдыха люди с так называемым синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС). Его характерный признак - храп. Подробно об этом заболевании - в разделе «Здоровье» на KP.RU;

- эндокринные нарушения. «В первую очередь это нарушения работы щитовидной железы. Они легко диагностируются с помощью анализов крови», - поясняет Александр Калинкин. Также причиной упадка сил может быть снижение выработки тестостерона у мужчин, приводит пример эксперт;

- сердечно-сосудистые заболевания. Быстрая утомляемость наиболее характера для хронической сердечной недостаточности (ХСН), уточняет врач;

- легочные заболевания. Если болезнь достигла такой стадии, что в кровь попадает недостаточное количество кислорода, то человек будет ощущать слабость и упадок сил, рассказал доктор Калинкин. Для диагностики и лечения нужно обращаться к врачу-пульмонологу.

В ТЕМУ

А как же постковид?

Коронавирус провоцирует самые разнообразные нарушения в организме. Поэтому постковидная слабость и усталость могут быть вызваны разными причинами - в зависимости от пораженных вирусом органов и систем, поясняют врачи. Чтобы докопаться до источника проблемы в каждом конкретном случае пациентам рекомендуется пройти постковидную диспансеризацию. Подробно о ней - в разделе «Здоровье» на KP.RU.