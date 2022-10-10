Февраль 2022 года. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения совместных оперативных учений вооруженных сил Белоруссии и России "Союзная решимость - 2022". Фото: Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что создаст совместную с Россией группировку войск. Вот - его слова:

"В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки России и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства".

Лукашенко еще и уточнил, что формирование группировки началось 2 дня назад по его распоряжению. Речь об этом шла 7 октября в Петербурге, где после саммита СНГ был доверительный разговор Путина с лидером Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

Лукашенко, кстати, уточнил в разговоре со своими силовиками: "Вы не рассчитывайте на большую численность Вооруженных сил России (в составе совместной группировки. - Ред.). Но это будет не одна тысяча человек. И будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно, по нашему плану. Без перебора, без нагнетания обстановки... Ситуация вокруг республики остается напряженной. На этом фоне руководство НАТО открыто рассматривает варианты нападения на Беларусь вплоть до нанесения ядерного удара... Главная цель Запада в том, чтобы втянуть Минск в войну и "разобраться с Россией и Беларусью".

1. Что такое совместная региональная группировка войск России и Белоруссии?

Кроме уже давно существующей региональной совместной группировки ПВО России и Белоруссии (защита неба Союзного государства) теперь создается еще и сухопутная. Она будет состоять из танковых, артиллерийских, мотострелковых и других подразделений. Кто будет командовать группировкой, - этот решат в военных ведомствах обеих стран.

2. Зачем создается региональная группировка?

Для парирования военных угроз со стороны Украины, а также Польши и других стран НАТО.

3. Какой будет численность группировки?

Пока этот вопрос держится в секрете. Но можно полагать, что не менее 30 тысяч человек россиян и белорусов (по 15 тысяч с каждой стороны).

4. Где будет дислоцироваться совместная группировка России и Белоруссии?

На территории Белоруссии. Основные силы будут прикрывать границу с украинского и польского направлений. Украина придвинула к границе с Белоруссией почти 15-тысячную группировку своих войск и уже заминировала мосты к соседям. Польша стянула к границе с Белоруссией почти 30-тысячную группировку.

5. Может ли армия Белоруссии принять участие в спецоперации на Украине?

Да, при определенных обстоятельствах. Например, если Украина крупными частями вторгнутся в Россию (а Донецкая и Луганская республики, Запорожская и Херсонская области — теперь тоже РФ). Аналогично и российские войска будут защищать Белоруссию в случае вторжения войск Украины или НАТО.

6. Как будет действовать Россия, если (по словам Лукашенко) НАТО вздумает нанести ядерные удары по Белоруссии?

В нашей обновленной ядерной доктрине есть положение, что в случае нападения противника на Россию и ее союзников (включая, разумеется, и Белоруссию) ядерным вооружением, Москва оставляет за собой право на ответно-встречный или превентивный ракетно-ядерный удар.

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