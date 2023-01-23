В СВО идут письма и посылки со всей России

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Идея нашла отклик у многих россиян: на передовую шлют письма, посылки.

Служебные помещения узлов фельдъегерско-почтовой связи напоминает горячий цех. Личный состав только 6-го Центрального узла в отделе почтовой связи «Москва-400» ежедневно обрабатывает сотни писем, адресованных военнослужащим, выполняющим задачи в районе проведения специальной военной операции.

Письма на фронт присылают из разных уголков страны. Дети отправляют волонтерам свои послания и рисунки, а те передают их адресатам на передовой. По-настоящему искренние слова трогают до глубины души. Стойкие и сильные военнослужащие при прочтении едва сдерживают слезы.

«В целях организации личной переписки военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, организована работа в круглосуточном режиме по приему, обработке и направлению по назначению писем и посылок. Доставка почтовых отправлений непосредственно в районы проведения специальной военной операции организована авиационными, железнодорожными и автомобильными фельдъегерско-почтовыми маршрутами и осуществляется ежедневно», - комментируют в Минобороны России.

В ведомстве отмечают, что линия коммуникаций работает в оба направления. На фронт идут послания от родственников военнослужащих, в обратную сторону – письма с передовой от тех, кто выполняет боевые задачи.

Во всех группировках войск (сил) в районе спецоперации развернуты обменные пункты фельдъегерско-почтовой связи. Специалисты этой службы, а также назначенные в подразделениях воинские почтальоны делают все, чтобы оперативно найти адресата, передать ему весточку с родины, забрать подготовленное ответное послание для отправки родным и близким.

КСТАТИ

В военных комиссариатах по всей стране было организовано доведение до родственников военнослужащих, участвующих в спецоперации, сведений, которые помогут отправить письмо. В военкомате всегда подскажут номер воинской части, объяснят, как правильно подписать конверт, как отправить посылку.

Конечно, делается это с соблюдением всех предусмотренных мер предосторожности: информация эта сугубо конфиденциальная и раскрывать её можно только действительно близким людям, не случайно для запроса необходимо предоставить подтверждающие документы.

В целях гарантированной доставки писем адресатам родственники военнослужащих могут направлять свои письма через ближайшие отделения «Почты России» по адресу: 103400, город Москва-400, далее – номер воинской части.