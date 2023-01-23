На грани мировой катастрофы: Украина свозит боезапасы для «Хаймарсов» к атомному реактору

Пуск ракеты РСЗО "Хаймарс". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что, по полученным достоверным данным, украинские военные складируют предоставляемые Западом боеприпасы на атомных электростанциях. Об этом говорится в сообщении Пресс-бюро СВР.

Речь идет о ракетах к комплексам РСЗО "Хаймарс" и системам ПВО, а также артиллерийских боеприпасах большого калибра. Только за последнюю неделю декабря 2022 года через железнодорожную станцию "Рафаловка" на Ровенскую АЭС из-за рубежа было доставлено несколько железнодорожных вагонов смертоносного груза.

Замысел киевского режима понятен. Командование ВСУ прячет боеприпасы в тылу, прикрываясь атомными реакторами. Расчет строится на том, что российская сторона, понимая опасность ядерной катастрофы, не станет наносить удары по территориям АЭС. Если же масштабная детонация складов и разрушение атомной станции случится по вине очередной "заблудившейся" ракеты украинской ПВО, то вину на трагедию всегда можно будет списать на Москву.

По данным СВР, украинские военные складируют предоставляемые Западом боеприпасы на атомных электростанциях, в том числе - на Ровенской АЭС (на фото).

В сообщении Пресс-бюро СВР России отмечается, что это - метод, который часто используют международные террористы. Только в заложниках киевского режима сейчас - не отдельные мирные граждане, а десятки и даже сотни тысяч жителей собственной страны и соседних государств.

«Хочется надеяться, - говорится в сообщении, - что в Киеве никому не придет в голову специально подорвать такие склады в расчете выклянчить у США и их союзников еще больше оружия и боеприпасов».