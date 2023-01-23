Нарышкин заявил, что Киев размещает ракеты и боеприпасы на украинских АЭС

Сергей Нарышкин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киевский режим размещает западное вооружение и боеприпасы на территории украинских атомных электростанций (АЭС). Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

"Поступают достоверные данные о том, что украинские вооруженные силы осуществляют складирование предоставляемых Западом вооружений и боеприпасов на территориях атомных электростанций", - уточнил Нарышкин.

По его словам, это касается дефицитных для ВСУ снарядов к американским реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также ракет к зарубежным системам противовоздушной обороны (ПВО).

Глава СВР уверен, что это делается из расчета, что российские Вооруженные силы не станут наносить удары по АЭС. При этом Нарышкин не исключает, что в случае катастрофы из-за очередной "заблудившейся" украинской ракеты Киев попытается возложить вину на Москву.

Руководитель российской внешней разведки также обратил внимание, что подобные методы используют международные террористы. Только украинские власти зашли еще дальше, прикрываясь не только собственным населением, но и жителями соседних стран – в заложниках у Киева находятся "десятки и даже сотни тысяч жителей собственной страны и соседних государств", заключил Нарышкин.

Как писал сайт KP.RU, корреспондент британского телеканала во время репортажа из Артемовска в Донецкой Народной Республике (ДНР) показал кадры, на которых среди жилых домов в городе можно увидеть военную технику ВСУ.

Напомним, ранее появилась информация, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) разместит по два эксперта на Южно-Украинской, Ровенской, Хмельницкой АЭС Украины и Чернобыльской площадке.