Более 200 предприятий повысили свою эффективность с помощью экспертов нацпроекта «Производительность труда» из ФЦК

В среднем экономический эффект от внедрения инструментов бережливого производства для каждого предприятия составил 47 млн рублей Фото: Shutterstock

В 2022 году эксперты национального проекта «Производительность труда» из Федерального центра компетенций (ФЦК) оптимизировали производственные процессы и повысили эффективность 231 предприятия из 65 регионов России.

45 компаний в 2022 году получили расширенную поддержку ФЦК. От стандартной она отличается количеством созданных производственных потоков-образцов и возможностью выбора дополнительных направлений оптимизации. Средний показатель прироста производительности предприятий-участников нацпроекта на 20% превышает аналогичные темпы роста данного показателя в целом по стране. Сегодня в периметре нацпроекта находится более 4400 предприятий с суммарной выручкой около 11 трлн рублей.

К ИТ-платформе «Производительность.РФ» в 2022 году подключилось более 40 000 новых пользователей, представляющих более 6 000 российских компаний. Один из самых востребованных разделов – «База знаний» – пополнился более 120 публикациями. 90 из них – это типовые решения, представляющие собой методические пособия для бизнеса. Они разработаны для определенного технологического процесса или потока и содержат набор конкретных инструкций для самостоятельной работы по повышению эффективности. В 2022 году эксперты ФЦК также провели два отраслевых исследования: в области отечественного станкостроения и производства изделий из бетона.

«ФЦК уже пять лет помогает бизнесу устранять потери и повышать эффективность. За это время мы на деле доказали, что управленческий консалтинг дает возможность компаниям существенно улучшать производственные и финансовые показатели – даже в таких сложных обстоятельствах, как пандемия и экономические ограничения последнего времени», – отметил генеральный директор ФЦК Николай Соломон.

По его словам, одной из важных составляющих нацпроекта «Производительность труда» является формирование в коллективах компаний корпоративной культуры непрерывных улучшений – одного из базовых элементов бережливого производства. И этот процесс невозможно представить без обучения тренеров и инструкторов по бережливому производству.

Так, в 2022 году ФЦК совместно с региональными центрами компетенций обучили инструментам бережливого производства около 26 000 сотрудников предприятий-участников нацпроекта. Академия производительности ФЦК в прошлом году также обучила около 1 500 работников региональных министерств и ведомств, более 500 внутренних тренеров и свыше 2 000 инструкторов по бережливому производству. Помимо этого, в 2022 году эксперты ФЦК запустили 17 Фабрик производственных процессов и три Фабрики офисных процессов, которые также помогают обучать сотрудников российских компаний инструментам и методикам бережливого производства.