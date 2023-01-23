Российские банки придумали замену Apple Pay: опасно ли это и как будет работать

Наш бизнес не пропадет. Придумает, как обойти любые санкции. Фото: Shutterstock

Наш бизнес не пропадет. Придумает, как обойти любые санкции. На днях сразу несколько крупных банков заявили о том, что начинают раздавать клиентам специальные стикеры. Их можно будет привязать к банковскому счету, наклеить на телефон и расплачиваться на кассе. Получается некая физическая замена Apple Pay. Суммы до 1000 рублей проводятся сразу. А если больше, нужно ввести пин-код. Зато, как и раньше, можно выходить из дома за покупками с одним айфоном.

На самом деле инновация выглядит немного странной и бессмысленной. Во-первых, те, кому было лень таскать с собой кошелек, давно все придумали и без банков. Клали бесконтактную банковскую карту под чехол своего айфона. И расплачивались как обычно, прикладывая телефон к терминалу. Такой доморощенный Apple Pay.

Во-вторых, в большинстве крупных магазинов уже действует прием оплаты по QR-коду. Крупные банки уже перепрошили собственные терминалы. Можно открыть мобильное приложение банка, отсканировать QR-код и заплатить нужную сумму. Да, чуть дольше, чем просто при оплате картой. Но если заранее открыть приложение, стоя в очереди на кассе, все тоже довольно быстро. Тем более что в этом случае пин-код вводить не требуется.

Но, как говорится, чем больше возможностей, тем лучше. Возможно, кому-то из клиентов стикеры покажутся удобнее. Тем более что банки планируют раздавать их бесплатно. Главное – стикер не терять. Хотя, впрочем, эта рекомендация относится к любым денежным носителям.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

А вдруг мои деньги украдут?

Страшилка о том, что в общественном транспорте орудуют мошенники, которые прислоняются ко всем пассажирам в надежде нащупать кошелек с банковскими картами внутри, ходит уже несколько лет. Суть обмана якобы в том, что преступник берет с собой терминал оплаты, вводит на нем сумму в 999 рублей (она не требует ввода пин-кода) и пытается подобраться поближе к вашей карте, чтобы списать эти деньги.

В теории такое действительно возможно. Мы в «Комсомолке» давным-давно даже проводили технический эксперимент. Но на практике таких случаев в последние годы не зафиксировано. Да и эксперты сомневаются, что это имеет какой-либо смысл для мошенников. Возможно, кто-то в самом начале и пробовал, но потом понял, что слишком много сложностей для таких небольших сумм.

1. Терминал для оплаты могут получить только предприниматели. А для этого они открывают расчетный счет в каком-нибудь банке. И предоставляют туда свои данные. Если несанкционированная оплата произойдет, «клиент» тут же сможет пожаловаться в свой банк. Так что не пройдет и дня, как счет мошенников будет заблокирован.

2. У большинства клиентов подключены смс-уведомления. В том же метро или автобусах все ездят с телефонами в руках. Оповещение об операции приходит мгновенно. То есть, мошенника можно поймать с поличным на следующей же станции.

3. Чтобы снять деньги, терминал нужно держать на расстоянии не более 2-3 см от карты. Более того, если в кошельке находятся несколько карт, сигналы от них будут перебивать друг друга. Терминал запутается и выдаст надпись «Поднесите только одну карту».

4. И наконец, чтобы получить оплату по карте, на терминале нужно ввести сумму и нажать зеленую кнопку. Если прошла минута и оплаты не произошло, терминал автоматически отменяет операцию. И все нужно вводить заново. В условиях транспортного часа пик или где-нибудь в очереди делать эти манипуляции не очень-то удобно.

В общем, не беспокойтесь насчет бесконтактных платежей. Заворачивать карту в фольгу нет смысла, лучше берегите ее от посторонних людей. И смартфон, кстати, тоже. Если мошенники украдут у вас и карту, и телефон, считайте, что отдали им ключи от своего банковского счета и карт-бланш на совершение любых операций. В этом неприятном случае нужно срочно сообщить в банк, чтобы карту заблокировали. А чтобы ограничить потери, установите лимиты. Это можно сделать в мобильном приложении практически любого банка.