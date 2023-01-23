Ракеты для «Хаймарсов» свозят к ядерному реактору: авантюра Киева может обернуться катастрофой

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сделал сенсационное заявление. Фото: Александр Щербак/ТАСС

На какие только авантюры не идут киевские политики и генералы и их советники из США и Британии, чтобы обмануть или подставить Россию. В расчете, например, на то, что россияне не будут бить по мирным объектам, они уже много раз прятали в них отряды наемников и склады оружия. То цепляли вагоны с боевой техникой к пассажирским составам, то возили снаряды и «Джавелины» в фурах с надписью «Почта» или со знаком Международного Красного креста. Много раз бывало, что боевики укрывались в детссадах, больницах, в торговых центрах и жилых домах. Но, оказалось, это были «цветочки». А «ягодки» вот где.

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сделал сенсационное заявление:

- Поступают достоверные данные о том, что украинские вооруженные силы складируют предоставляемое Западом вооружение и боеприпасы на атомных электростанциях. Это касается дорогих и дефицитных для ВСУ ракет к комплексам РСЗО HIMARS и зарубежным системам ПВО, а также артиллерийских боеприпасов большого калибра… Так на Ровенскую АЭС на западе Украины доставили несколько вагонов смертоносного груза.

Нарышкин также пояснил, что Украина делает это из расчета, что Россия не будет наносить удары по АЭС, а если боеприпасы сдетонируют «по вине очередной “заблудившейся” ракеты украинской ПВО, то вину за трагедию всегда можно списать на Москву». По словам Нарышкина, это метод, который часто используют международные террористы. Только в заложниках киевского режима сейчас - сотни тысяч жителей собственной страны и соседних государств.

В пресс-службе СВР добавили, что замысел киевского режима ясен: "Подобно тому, как бандеровцы обстреливают города Донбасса из-за спин ни в чем не повинных мирных жителей, командование ВСУ прячет боеприпасы в тылу, прикрываясь атомными реакторами.»

Кстати, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) решило разместить свои миссии на всех украинских АЭС. Они уже прибыли на Южно-Украинскую АЭС (Николаевская область), а также на Ровенскую.

Но что настораживает: в отличие от российской разведки, они пока почему-то «не видят» склады ракет и боеприпасов. И как тут не подумаешь, что МАГАТЭ, видимо, умышленно закрывает глаза на то, что может стать трагедией континентального масштаба. Не хочется в это верить, но...

Россия все же надеется, что на Украине никому в голову не придет специально подорвать боеприпасы на АЭС, в расчете выклянчить у США еще больше оружия. А главное — обвинить Россию в атомной катастрофе всеевропейского масштаба.

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