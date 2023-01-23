На Украине царит разруха и запустение. Киев обвинил в этом Великобританию

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на выходных неожиданно побывал на Украине. Фото: REUTERS

Всемирно известный, по четным – козак, а по нечетным – просто алкоголик, экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на выходных неожиданно побывал на Украине. Посетил Бучу, Бородянку и встретился в Киеве с Зеленским. Судя по фотографиям, первые два населенных пункта его явно не вдохновили. С весны, когда Джонсон побывал в Буче, в этих городках практически ничего не изменилось. Разве что в Буче убрали аккуратно разложенные ВСУшниками для иностранных гостей трупы местных жителей, а новые не разложили.

- Борис Джонсон был удивлен масштабами разрушений Бородянки, которые нанесли российские войска нашему поселку. Также он посмотрел, как идут работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры. Джонсон поинтересовался программами по восстановлению улицы Центральной, которая больше всего пострадала в ходе боевых действий и заявил, что Британия будет продолжать помогать Украине бороться и восстанавливать разрушения, - рассказал журналистам подробности пребывания Джонсона в Бородянке исполняющий обязанности председателя Бородянского горсовета Георгий Ерко.

Если называть вещи своими именами, то Джонсон убедился, что никаких восстановительных работ в этих городах не ведется. Ни завалы не расчищены, ни даже стекла в окна не вставлены. А ведь это же Джонсон столько раз выступал с заявлениями о программах по восстановлению Украины, что нормальный человек язык бы уже стер.

Мало того, что Джонсон покинул Киев, удовлетворив разве что Зеленского, который в очередной рассказал Борису, как Украина хочет в НАТО, так он еще удостоился и плевков в спину за то, что западные союзники не вставляют окна и не ремонтируют стены разрушенных в ходе боевых действий домов.

- Друг Украины, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил сегодня Бучу и Бородянку. Напомню, Британское Королевство отвечает за восстановление Киевщины, впрочем, ни один проект пока не реализован. Основная беда в том, что дома, которые в Бородянке обещали восстановить еще до 15 декабря, пока не завершены. У людей все еще протекают крыши, не вставлены окна. – заявила депутат от партии Зеленского "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк и дала экс-премьеру Великобритании шанс исправиться. - Надеюсь, Джонсон после увиденного мотивирует местные власти выполнять свои обещания, а британских инвесторов вкладывать деньги в восстановление и строительство новых объектов.

Это Британское королевство, оказывается, отвечает за восстановление Киевщины, а сама украинская власть и лично Зеленской тут ни при чем. С него-то что спрашивать? Надо срочно прислать королевских гвардейцев с молотками, шуруповертами, отбойными молотками и прочими инструментами. Сами заявляли о своей ответственности, взвалили ее на себя, вот теперь пусть и отвечают.

Картинка получилась настолько дебильная, что даже депутат от партии "ПЕС" Петра Порошенко одиозная Ирина Геращенко не выдержала и возмутилась в лицо депутатам-"зеленятам".

- Может, стоит инициировать отставку британского правительства за бездействие? Десять месяцев прошло после освобождения Киевщины, а они и не чешутся, - сыронизировала она. - А вообще, это ужас, когда власть перекладывает ответственность и за оружие, и за восстановление, за социалку и гуманитарку на наших партнеров и через марафон формирует инфантильные потребительские настроения у общества.

Можно подумать, что Порошенко не заявлял точно так же, что весь мир Украине должен, и все им обязаны принести и дать, что только ни попросят. Как любят говорить на Украине: "Бачили очі, що купували".

Так ведь ничего и не изменилось. Скажите, Борис, как художник художнику: А вы шпаклевать или красить крышу умеете?" если нет, то к следующему приезду надо научиться. На худой конец, хоть клеить обои или вставлять стекла. Украина надеется на вас!