Борис Джонсон встретился в Киеве с Зеленским

Президент Украины Зеленский поблагодарил экс-премьера Британии Джонсона за поддержку Киева Фото: REUTERS

В ходе визита в Украину экс-премьер Великобритании Борис Джонсон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил Зеленский в своем телеграм-канале.

"Я приветствую Бориса Джонсона, настоящего друга Украины, в Киеве. Борис спасибо за поддержку!" - говорится в посте лидера Украины.

Несколько ранее Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл с визитом в Украину и посетил город Бучу поселок Бородянка под Киевом. Об этом сообщали украинские издания, а также представители Верховной Рады.

Напомним, Борис Джонсон призвал страны Запада поставлять Украине танки. Также Джонсон призвал не загадывать возможные действия российского лидера Владимира Путина в будущем, пошутив, что в настоящее время трудно разобраться даже в британской политике, не говоря уже о политике российских властей.