Что обсудят Владимир Путин и президент ОАЭ в Санкт-Петербурге

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и лидер Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мохаммед бен Заид Аль-Нахайян проведут двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге во вторник, 11 октября 2022 года. Об этом сообщает агентство Ruptly.

В числе тем обсуждения заявлены стратегическое партнерство государств, региональные и глобальные вопросы, а также российская специальная военная операция на Украине.

Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что беседа Владимира Путина с коллегой из ОАЭ пройдет в формате один на один.

Напомним, группа членов палаты представителей США предложила вывести американские войска из ОАЭ и Саудовской Аравии в ответ на решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки. Американская сторона восприняла это как "враждебный актом против США".