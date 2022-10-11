Не хочешь толстеть — меньше ешь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

11 октября — Всемирный день борьбы с ожирением. Казалось бы рецепт прост: не хочешь толстеть — меньше ешь, больше двигайся. Но не всегда это возможно, а порой в жизнь вмешиваются и другие факторы, нервная обстановка, стрессы, плохие мысли. И рука сама тянется к сладкому. Почему же мы стремимся заедать стресс?

ВЖИМАЕМ ГОЛОВУ В ПЛЕЧИ, МОЗГ ГОЛОДАЕТ

Есть у людей такой атавизм — во время стресса или страха мы вжимаем голову в плечи, стараясь максимально обезопасить шею (ведь в нее миллионы лет назад при нападении вцеплялся хищник). Если опасность кажется постоянной, то многие начинают ходить сутулясь, провоцируя спазм шейных мышц, нарушается кровоснабжение, в том числе и мозга.

- Гипоталамус, важная часть мозга, «замечает» хронический недостаток кислорода и питательных веществ и начинает требовать у организма подзарядки, - объясняет к.м.н. Александр Шишонин. - Для начала заставляет сердце быстрее биться, чтобы протолкнуть кровь через зажатые мышцы шеи. А когда это не срабатывает, мозг заставляет поджелудочную железу перестроить свою работу на выработку большего количества гормонов, а для этого нужно питание, новый способ получения энергии. А это сладкое! Быстрые углеводы. Человек начинает бесконтрольно съедать большее количество сладкого, даже не замечая этого.

Что делать?

10-15-минутную зарядку для шеи каждый день. Это и для мозга полезно — улучшая кровоснабжения, мы начинаем лучше соображать, улучшается кратковременная память. Делайте по утрам перед зеркалом (чтобы контролировать движения) простую зарядку — наклоны влево-вправо, полукруги головой. Это и последствия стрессов снижает и опосредованно помогает худеть.

ОТ БЕССОННИЦЫ ТЯНЕТ НА ФАСТФУД

Как пишет диетолог Анастасия Егорова в книге «Есть хорошо!» издательства «Комсомольская правда», на ожирение сильно влияет плохой сон. Чем меньше мы спим, тем выше уровень кортизола и гормона голода грелина, и меньше уровень гормона сытости — лептина. Кроме того, недостаток сна снижает метаболизм, то есть замедляется обмен веществ . А от бессонницы и вовсе хочется всего калорийного, жирного и самого вредного.

«Риск бессонницы повышает высокое потребление сахаров, крахмала, причем вы этого можете даже не замечать, - объясняет Анастасия Егорова. - Если кратко, то при бессоннице:

– усиливается аппетит;

– возрастает потребление сахаров;

– увеличивается потребление алкоголя;

– снижается качество пищи;

– повышается желание перекусит и съесть продукты большей калорийности.

И еще: люди с короткой продолжительностью сна имеют худшие пищевое поведение и режим питания, чем люди с достаточным сном. Согласно одному исследованию, те, кто лег спать после 00:30, потреблял на 0,3 порции сахаросодержащих напитков в день больше, чем те, кто засыпал до 22.30. А также они выпивали в 1,7 раза больше энергетических напитков и в 0,3 раза чаще позволяли себе фастфуд».

Что делать?

Постараться наладить режим сна: вставать и ложиться в одно и то же время (желательно не позднее 23 часов), есть не позже, чем за 2 часа до сна, кофе пить не позже, чем за шесть часов до сна. Перед сном вместо телефона, планшета и тревожных новостей, почитайте расслабляющую книгу и примите теплую ванну с пеной.

ВИНОВАТЫ... ТАБЛЕТКИ ОТ ИЗЖОГИ

В наборе веса часто виноват не только стресс или плохой сон, но и некоторые лекарственные препараты. Такой побочный эффект есть у некоторых гормональных средств, а также такой эффект есть у некоторых мочегонных препаратов, противосудорожных средств, антигистаминов, антидепрессантов, кортикостероиды (в том числе тех, которые в первые несколько месяцев использовали для лечения больных с ковидом).

- Как ни странно, в этом списке оказались и антацидные вещества, которые назначают при изжоге, гастрите и язвенной болезни, - говорит наш постоянный эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко. - Снижая кислотность желудка, они могут нарушать переваривание белков, повышать аппетит или задерживать жидкость в организме, что тоже приводит к увеличению веса.

Что делать?

Внимательно прочитайте инструкцию перед началом курса лечения. Если заменить или отменить препарат невозможно, а вес растет, обратитесь к врачу, чтобы скорректировать рацион, питьевой режим и физическую активность. Часто прибавка веса на фоне приема лекарств связана с задержкой воды в организме (об этом может рассказать процедура биоимпедансметрии).

КСТАТИ

Береги вес смолоду: как детское ожирение влияет на будущее

В некоторых странах каждый третий ребенок страдает от лишнего веса или ожирения. И у 75% лишние кило сохраняются и усугубляются во взрослом возрасте. К.м.н. Елена Демина, врач-эндокринолог эндокринологического отделения РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России напомнила, что детское ожирение — это хроническое состояние, приводящее к тяжелым последствиям во взрослом возрасте.

- Лишний вес увеличивает риск развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, у 60% детей с ожирением имеется проблема обструктивного апноэ (остановка дыхания во сне), возможно развитие жирового гепатоза печени, - говорит Елена Демина. - Возникают и психологические трудности. Важно, что потеря даже 10% массы тела снижает риск развития диабета на 30-40%. Уменьшение веса позволяет снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему, предотвратить развитие гипертонии, дегенеративных и воспалительных заболеваний суставов. Необходим комплексный подход — ребенку нужна помощь не только врачей, но и учителей, и конечно, семьи.