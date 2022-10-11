Санкт-Петербург. Сотрудник собирает двигатель в одном из цехов автомобильного завода Nissan в Парголово. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С «НИССАНОМ»

Российский автозавод компании Nissan, расположенный в Санкт-Петербурге, станет государственным.

«Российские активы «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» перейдут в государственную собственность, - сообщил Минпромторг в своем телеграм-канале. - Исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ».

Помимо собственно автозавода и научно-исследовательского центра в Санкт-Петербурге, в НАМИ перейдет и центр продаж и маркетинга компании, расположенный в Москве.

Стоимость сделки не разглашается, но можно предположить, что, как и в случае с передачей в НАМИ российских заводов «Renault», она будет символической — 1 рубль. Выкупить свои акции Nissan сможет в течение 6 лет.

«Сделка имеет важное значение для отрасли, - сказал глава Минпромторга Денис Мантуров. - В результате переговоров удалось выйти на формат, при котором предприятие сохраняет работоспособность: сохраняются ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места – а это около 2 тысяч сотрудников предприятия. НАМИ имеет возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, создавать совместные предприятия. АВТОВАЗ будет осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan, а также поставлять запчасти».

Глава Минпромторга Денис Мантуров. Фото: Андрей МИНАЕВ

- Для компании Nissan это вынужденная мера, на нашем рынке они чувствовали себя вполне комфортно, - сказал kp.ru партнер агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто. - Но видимо дальше держать завод оказалось накладно.

Это подтвердило и руководство японского концерна.

«Сейчас мы не можем возобновить работу наших предприятий, поэтому было найдено наилучшее возможное решение, чтобы поддержать сотрудников», - сказал президент и главный исполнительный директор Nissan Макото Учида.

ЧТО БУДЕТ С ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕМ

По словам Мантурова, послепродажным обслуживанием автомобилей и поставкой запчастей будет заниматься ВАЗ. Такой опыт у компании уже накоплен. .

- Обеспечением запчастями автомобилей «Renault» занимается дочернее предприятие АвтоВАЗа «Лада Имидж», - расссказал KP.RU партнер агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто. - Уже действует несколько крупных региональных складов. Я был на одном из них — большой запас запчастей и комплектующих как оригинальных так и нет, но с гарантией качества. Заключены договоры с дилерами, которые работали с «Renault». Видимо, по этой же схеме будет вестись и работа с дилерами «Nissan». Президент Автоваза Максим Соколов, говорил, что компания готова подключить к своей системе складов, сервисных станций и магазинов любую марку, которая об этом попросит.

Еще один любопытный момент.

— Когда площадки «Renault» передавалось в российскую собственность, там скопилось много недособранных автомобилей, - рассказал Моржаретто. - Их все передали в «Лада Имидж», и они говорили, что обеспечены деталями на годы вперед. Видимо то же самое произойдет и с «Nissan».

Автомобиль в одном из цехов завода Nissan в Парголово. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

СВОИ ДЕТАЛИ ИЛИ ЗАГРАНИЧНЫЕ

- Что-то делается в России — штамповка, пластик, резино-технические изделия, - говорит эксперт. - Но более сложные компоненты — двигатели, коробки передач, электронные компоненты, детали трансмиссии мы пока выпускать не сможем.

Есть и другая точка зрения.

- Пока непонятно, что будут выпускать на российском предприятии «Ниссан», - сказал KP.RU исполнительный директор Объединения автопроизводителей России Игорь Коровкин. - Если, например, будем активно выпускать электромобили, то моторы для них можно делать в России. Тем более, что есть государственная стратегия максимальной локализации производства — надо ее реализовывать.