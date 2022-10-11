Арабский миллиардер пришел на встречу с Владимиром Путиным в дешевых кроссовках из супермаркета?

Владимир Путин принял в Петербурге президента ОАЭ Мухаммеда Аль Нахайяна. Фото: REUTERS

11 октября Владимир Путин принял в Петербурге президента ОАЭ Мухаммеда Аль Нахайяна. Российский лидер на встречу пришел в привычном деловом костюме: черный пиджак, белая рубашка, фиолетовый галстук.

А вот арабский политик своей одеждой, конечно, удивил. Нет, к традиционным туникам (в эмиратах называется кандура) и головным платкам все привыкли. Шейхи так везде одеваются. Но вот выбор обуви нам показался, как бы помягче сказать, непривычно аскетичным.

Кроссовки, в которых пришел на встречу Мухаммед Аль Нахайян Фото: REUTERS

Миллиардер Аль Нахайян на встречу с Путиным пришел в кроссовках. Для бесед такого уровня, прямо скажем, необычно. Нас еще и цена этих кроссовок удивила. В интернете прямо сейчас точно такие (Skechers Equalizer 4.0) продаются за 4,5 тысячи рублей. Мы конечно не будем на 100% утверждать, что у достопочтенного шейха именно эта модель, но уж очень похожа…

Вообще, внешний вид сильных мира сего – это и шанс подчеркнуть стиль, и риск опозориться. В 2007 году глава Всемирного банка Пол Вулфовиц при входе в турецкую мечеть перед камерами снял свои дорогие туфли. Все зрители тогда увидели, что финансист ходит в старых носках со здоровыми дырками на больших пальцах.

А вот премьер Индии Нарендра Моди наоборот слывет модником. Политик везде ходит в своем фирменном жилете. Это не какой-то национальный атрибут. Просто Моди любит жилеты, они на нем хорошо сидят, поэтому он выбрал такую одежду. Предыдущий глава Индии и другие политики страны ходят в обычных деловых костюмах.

Вряд ли кроссовки Мухаммеда Аль Нахайяна войдут в историю. Просто арабский шейх еще раз показал, что достиг такого уровня, когда может одеваться во что сам захочет.