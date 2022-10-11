Известный артист раскрыл правду о срыве тяжелобольного Бориса Корчевникова

Телеведущий Борис Корчевников Фото: социальные сети

Борис Корчевников последние месяцы делится с россиянами патриотичным контентом. Телеведущий несколько раз ездил на Донбасс, он своими глазами видел то, что там происходит. Кроме этого артист постоянно собирает посылки с гуманитарной помощью нуждающимся. Он очень переживает. Из-за нервного напряжения мужчина не раз рыдал в эфире. Шокированный слезами Отар Кушанашвили раскрыл правду о срыве Бориса.

Отар Кушанашвили отметил, что всегда близко общался с Борисом Корчевниковым и считал его профессионалом своего дела. "Боже мой, я же дружу с этим парнем... Боря хворает. И уже давно. Всегда сдерживался, когда хотел ему что-то сказать, но сейчас... Нельзя таких вещей делать в эфире! Что с Боренькой сделалось?" - посетовал Кушанашвили в авторском YouTube-шоу.

По мнению артиста, так на Корчевникове сказывает тяжелая болезнь, с которой он борется последние несколько лет. Как известно, в 2015 году у телеведущего обнаружили опухоль, повлиявшую на его слух. Ему сделали несколько операций, он перенес трепанацию черпа.

Сейчас, если верить окружению шоумена, он почти ничего не слышит, поэтому во время съемок вынужден пользоваться специальной программой для глухих. "У меня есть проблемы после недавней операции на слуховом нерве. Все дается сложнее - любая работа и коммуникация с людьми, а это для меня главное. Все должно восстановиться, и самая серьезная стадия лечения, надеюсь, уже позади", - делился мужчина.