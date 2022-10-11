Утреннее шоу Сергея Мардана на Радио «Комсомольская Правда» обогнало по аудитории программу Сергея Стиллавина на «Маяке»

Сергей Мардан в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Слушатели «Комсомольской правды» начинают каждое утро вместе с публицистом Сергеем Марданом. «Программа с непримиримой позицией» - гласит слоган передачи. И, собственно, здесь ни убавить, ни прибавить. Сергей заряжает своим настроением на весь день. Проект «Утренний Мардан» выходит на радио «КП» два года. И всё это время мы наблюдаем рост аудитории (данные Mediascope по Москве).

Сперва программа обогнала по количеству слушателей утреннее шоу «Говорит Москва».

Затем позади остался «Серебряный дождь».

И вот сейчас — к октябрю 2022 года — под напором Мардана сдались «Сергей Стиллавин и его друзья», которые выходят на радио «Маяк».

Слушайте программу «Утренний Мардан» ежедневно в 8:00 (Мск):

А также смотрите видео-версию на YOUTUBE: