Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 октября 2022 15:20

Утреннее шоу Сергея Мардана на Радио «Комсомольская Правда» обогнало по аудитории программу Сергея Стиллавина на «Маяке»

Проект «Утренний Мардан» продолжает набирать популярность
Источник:kp.ru
Сергей Мардан в студии Радио "Комсомольская правда".

Сергей Мардан в студии Радио "Комсомольская правда".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Слушатели «Комсомольской правды» начинают каждое утро вместе с публицистом Сергеем Марданом. «Программа с непримиримой позицией» - гласит слоган передачи. И, собственно, здесь ни убавить, ни прибавить. Сергей заряжает своим настроением на весь день. Проект «Утренний Мардан» выходит на радио «КП» два года. И всё это время мы наблюдаем рост аудитории (данные Mediascope по Москве).

Сперва программа обогнала по количеству слушателей утреннее шоу «Говорит Москва».

Затем позади остался «Серебряный дождь».

И вот сейчас — к октябрю 2022 года — под напором Мардана сдались «Сергей Стиллавин и его друзья», которые выходят на радио «Маяк».

Слушайте программу «Утренний Мардан» ежедневно в 8:00 (Мск):

А также смотрите видео-версию на YOUTUBE:

КАРТИНА ДНЯ