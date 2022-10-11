Украинский медик на месте авиаудара в Киеве. Фото: REUTERS

- Путин выпустил по Украине сразу столько ракет, что, наверно, копил их все лето. Больше у него ракет нет. Кончились. И в этом хорошая новость, - философствовал в понедельник советник офиса президента Украины Арестович, успокаивая население городов, оставшихся без света, воды и интернета.

Причина взрывов на Украине 11 октября 2022

Настал вторник, 11 октября 2022 года. И по критической инфраструктуре Украины снова полетели «калибры». Второй день Армагедона для киевского режима. Какова же причина взрывов на Украине?

- Киев, Львов, Ровно, Запорожье, Винницкая область, Одесская, Хмельницкая... - загибал пальцы военкор «Комсомолки» Коц в своем телеграм-канале. - В честь дня рождения командующего спецоперацией генерала Суровикина передаем песню ВИА Queen «Dont stop me now».*

И ракеты не останавливались.

Под ударом оказались железнодорожные узлы (в Шепетовке и Павловграде), теплоэлектростанции (ни одну из которых Украина не построила сама за последние 30 лет — все это наследие СССР), военные склады и запорожский санаторий «Металлург» (ставший казармой для наемников)...

Украинская ПВО оказалась бессильна. Потому что Зеленский перебросил ее на фронт, чтоб обеспечить свой «контрнаступ», оставив города голыми. А там, где оставшиеся редкие зенитки все же запускали свои противоракеты, они попадали то в автомобили на улицах, то рядом с пешеходным «мостом Кличко» (который уж точно не мог быть целью для «калибра»).

- Дайте нам нормальную ПВО! - выпрашивает Зеленский у США и НАТО.

И ведь дадут. Ну как «нормальную» - американскую, немецкую. Как она покажет себя против русских ракет — посмотрим.

Киевляне у разбитых автомобилей после очередного ракетного удара по столице Украины. Фото: REUTERS

А может и не успеют дать.

Потому что вбивание Украины в 18-й век - без железных дорог, электричества и воды — это уже не только ответка за теракт на Крымском мосту. Это и принуждение Америки к миру на Украине.

Всем понятно, что с Киевом переговоры бесполезны. Зеленский ничего не решает. Шпаргалки ему пишет коллективный Байден (как и самому президенту Джо). И лишь когда Америка увидит, что Украина больше не способна воевать, с нее нечего больше взять, из Киева пора эвакуироваться на большом вертолете, как из Кабула, коллективный Байден согласится на мир.

А это значит одно - «калибры» в украинские города прилетят и завтра.

*Не останавливай меня сейчас