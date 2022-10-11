Если украинские военные получат ATACMS, имеющие дальность стрельбы до 300 километров, то Киев сможет нанести удар по территории России Фото: EAST NEWS

Украина снова выпрашивает у США системы противовоздушной обороны и тактические баллистические ракеты ATACMS.

Особенно рьяно Зеленский делает это сейчас, когда после диверсионного удара по Крымскому мосту Киев получил от России очень серьезную "ответку" в виде ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры.

Что касается ATACMS, то первый раз президент Украины выпрашивал их еще в сентябре, но Белый дом и Пентагон ему отказали. Отказали и в Конгрессе. И почему же?

"Причина, по которой мы не предоставляем им это оружие, состоит в том, что мы не согласны с нанесением ударов по Крыму", – так заявил тогда изданию The Wall Street Journal один из конгрессменов. В Вашингтоне звучали и такие обоснования отказа: поставки оружия с большой дальностью поражения могут еще больше обострить отношения с Россией.

А если украинские военные получат ATACMS, имеющие дальность стрельбы до 300 километров, то Киев сможет нанести удар по территории РФ (сейчас украинцы располагают вооружением, дальность стрельбы которого составляет не более 78 километров).

А на днях главный парламентарий Украины Руслан Стефанчук направил письма руководству Конгресса и лично президенту США Байдену с просьбой к его администрации "избавиться от своей сдержанности и предоставить ракетные комплексы большей дальности ATACMS, которые могут поражать российские цели на расстоянии 200 миль". Но и это еще не все. Зеленский после недавнего телефонного разговора с Джо Байденом заявил, что получение ПВО было его приоритетом № 1.

И почему так? Прежде всего потому, что за время спецоперации Российская армия сильно "порубила" украинские ПВО и боевую авиацию Киева. Кроме этого, вооруженные силы Украины за последние месяцы перевезли оставшиеся средства своей ПВО из городов ближе к фронту, чтоб задействовать в «контрнаступлении". Что и позволило нашим "Калибрам" успешно накрыть назначенные украинские цели во время массированной атаки.

Еще одна причина - массированное использование россиянами ударных беспилотников "Герань-2" (имеющих иранское происхождение, мы наладили уже их производство у себя). Тот же Стефанчук в своем письме в Конгресс сказал, что "эти беспилотники сеют хаос на украинских позициях".

Издание США Politico замечает, что и по этой причине украинские официальные лица уделяют больше внимания запросу средств противовоздушной обороны у Запада. А мотивируют это, в частности, тем, что "наземные системы противовоздушной обороны NASAMS имеют решающее значение для защиты критически важной гражданской и военной инфраструктуры от российских крылатых ракет”.

Тем временем в американских политических и военных верхах уже всерьез поговаривают о предоставлении Киеву ракет ATACMS или систем ПВО NASAMS, но и истребителей F-15 и F-16, и комплексов ПВО "Пэтриот".

Все это очень серьезное оружие, которое требует глубоких профессиональных навыков. Даже за несколько месяцев их не приобрести. Вот почему американцы прикрепили к каждому расчету своих гаубиц М-777 и реактивных систем залпового огня HIMARS, поставленных Украине, своих опытных офицеров и сержантов. А что уж тогда говорить про F-16 или "Пэтриот"? На территории США уже давно готовят украинских специалистов для этих видов боевой техники. Хотя абсолютно нельзя исключать, что сами же американские спецы будут "рулить» «украинскими» ПВО.

Пока Вашингтон на новые запросы Киева не ответил.

Но это пока. И нет гарантий что запрет на поставки американского оружия на Украину никогда не будет снят. Что, безусловно, повлияет на характер боевых действий. Я уже не говорю о "дальнейшем обострении отношений России и США", хотя куда уж дальше "обострять"?