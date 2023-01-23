Оставшейся без помощи Лере Кудрявцевой стало хуже из-за неизлечимой болезни

Лера Кудрявцева давно испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лера Кудрявцева давно испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Телеведущая не раз жаловалась на сильнейшие головные боли и бессонницу. Кроме того, дает о себе знать и больная спина. Блондинка по молодости травмировалась, а год назад упала с лестницы, передвигалась в инвалидной коляске. И вот теперь стало известно, что звезде экрана стало хуже.

Лера Кудрявцева оставила пронзительное сообщение для поклонников. Она заявила, что ей не помогают лекарства. Последние десять лет своей жизни она посвятила борьбе с мигренью. Эта болезнь считается неизлечимой. С этим диагнозом можно рассчитывать лишь на временное облегчение страданий.

Не так давно ведущая нашла своего спасителя. Ловкий китаец посетила помог ей добиться существенного прогресса в лечении. Он боролся с головной болью при помощи нетрадиционной медицины.

Но на днях у Кудрявцевой случился новый приступ. "Ненавижу! Ненавижу эти дни, таблетки не помогают, спать не можешь, но надо как-то жить и работать. Нашла китайца, который меня спасал, но он уехал до марта", - поделилась блондинка.

Напомним, Лера не раз оказывалась в больнице из-за болячек. В такие периоды она часто выходит на связь посреди ночи с разрывающими душу признаниями. "Психоз, невроз и все вытекающие. У моего организма всегда такая реакция", - делилась блондинка.