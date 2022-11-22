Возмущенная Лера Кудрявцева беспощадно отчитала закатившую скандал Катю Лель

Катя Лель внезапно набросилась на Кудрявцеву: "Ты меня расстроила своей неадекватностью". Фото: Иван МАКЕЕВ

Небывалый скандал в эфире шоу "Суперстар" обсуждают поклонники вторые сутки. Катя Лель публично набросилась на Леру Кудрявцеву. Между певицей и телеведущей произошла публичная перепалка, свидетелями которой стали не только участники передачи, но простые зрители.

Шоу "Суперстар! Возвращение" на телеканале НТВ было посвящено хитам умерших звезд. Кате Лель досталось петь композиции Пьера Нарцисса. Однако артистка, нарушив правила, зачем-то исполнила одну из своих песен - "Мой мармеладный". Свой выбор певица аргументировала тем, что когда-то на "Фабрике звезд" Нарцисс спел эту песню с ней вдвоем.

Но такой ответ не устроил Леру Кудрявцеву. Она сидела в жюри и заявила, что эксперимент Лель провалился. Куда уместнее было бы спеть хит музыканта "Шоколадный заяц".

"Я бы лучше послушала песню Пьера Нарцисса «Шоколадный заяц». Я тебя люблю, и ты это знаешь. Прости..." - обратилась телеведущая к Лель.

Последняя попыталась оправдаться, спихнув все на создателей шоу. Мол, что сказали, то и спела, так что критика в данном случае неуместна.

Но эти слова взбесили ведущую передачи Лолиту Милявскую.

"Катя, когда артист выходит на сцену, ответственность несет только он. Если артиста что-то не устраивает, он говорит: «Я это делать не буду». А сейчас получается, что ты спела свой же хит. И этим ты оказалась в неравных условиях с теми, кто сегодня рискнул и взял песню не из своего репертуара", - отчитала Катю коллега по шоу-бизнесу.

После этих слов Лель внезапно набросилась на Кудрявцеву: "Ты меня расстроила своей неадекватностью".

Лера всем своим видом показала, что подобное поведение в ее адрес неприемлемо. Спустя сутки она обратилась к Кате в блоге и посоветовала скандалистке быть скромнее.

"Зная, насколько ранимы творческие личности, я всегда пытаюсь быть максимально корректной и честной в восприятии материала, когда слышу. Вас же не заставят засунуть песню в ваш плей-лист, который вам не по душе? Даже если артист будет убеждать, что это восхитительно. Многим артистам я бы посоветовала быть скромнее в своих оценках о своем творчестве. Ведь решает народ, слушать вас или нет. А я - народ! Удачи!»" - написала блондинка.

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