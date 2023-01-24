Дмитрий Назаров лишился роли Кисы Воробьянинова в новой экранизации "12 стульев" из-за своих скандальных высказываний Фото: Борис КУДРЯВОВ

Оскандалившегося с антироссийскими песенками и провокационными интервью Дмитрия Назарова продолжают отменять: спектакли с участием актера закрывают, а его самого вместе с женой Ольгой Васильевой уволили из МХТ им. Чехова.

Да и в кино Назарова уже не ждут: как стало известно KP.RU, артист лишился главной роли в ремейке комедии "12 стульев". В новом фильме он был должен был сыграть Кису Воробьянинова, тогда как Дмитрий Нагиев - Остапа Бендера. Об этом нам рассказал режиссер картины Петр Зеленов, известный своими работами в качестве режиссера монтажа в фильмах "Легенда №17" и "Движение вверх".

- Сам проект сейчас на паузе, у нас встал вопрос с заменой артиста. Дмитрий Назаров в фильме не останется - никто не хочет рисковать, - признался Петр Зеленов. - Я не хочу упираться в какое-то личностное отношение, но я патриот своей страны, и конечно, от всего случившегося не в восторге. Я вам искренне скажу: я пророссийский человек, я за президента. И для меня то, что сделал Дмитрий Назаров - большой удар. К сожалению. Я может, и к счастью - как знать...

- А Назаров уже извещен об отставке?

- Да, он в курсе. Хотя и без этого всё очевидно. Все инвесторы, которые сейчас смотрят в нашу сторону, первым делом выдвинули требование убрать Назарова из проекта. Это было обязательно.

Мы начали снимать проект еще в 2019 году и тогда же остановились. По фильму ударил коронавирус и связанные с этим финансовые вопросы: когда началась пандемия, инвесторы исчезли. Так что фильм еще предстоит доснимать, готовы буквально несколько сцен, в том числе с участием Нагиева и Назарова. На мой взгляд, Дмитрий Нагиев очень подходит на роль Остапа Бендера. И я уверен, что это может быть его лучшая роль.

Да и Назаров, надо признать, был гармоничен в роли Воробьянинова. И даже его природная человеческая злость была очень кстати, потому что у меня совсем другое прочтение этой истории - это не Гайдай и не Захаров. У нас в планах не только полный метр, но и сериал на шесть серий. Причем, нам ничего не пришлось выдумывать. Сценарий написан по книге первого издания 1927 года, плюс записные книжки, которые мы перелопатили. Представляете, там есть целая глава, которая в итоге была убрана, про дореволюционные похождения Кисы Воробьянинова, начиная с гимназии. И мой фильм начинается с этих похождений, довольно неожиданных.

- Кто мог бы стать новым Кисой, думали?

- Да конечно, думал. Пока не буду говорить, мы ведем переговоры.

- А какие шансы, что фильм выйдет на экраны?

- Я горел и горю этим проектом. Ведь у нас, кроме Анны Карениной, классика совсем не переснимается. Сейчас мы пытаемся получить государственное финансирование на этот проект, и я надеюсь, что всё получится.

Я почему-то уверен, что страна нуждается в комедиях, и комедиях качественных, хорошем юморе, а не стёбе. А еще у меня ощущение, что кино уперлось в стену. Пора возвращаться к лучшим образцам французского, итальянского кинематографа, к его золотому веку. Обратите внимание, американцы каждые 20-25 лет переснимают свои картины, и это нормально. А у нас начинается шум и гам: как это так, покусились на святое. Между тем, новое поколение не знает Филиппова, Гомиашвили, Миронова, Папанова еле-еле... Они не будут смотреть те картины, а Нагиева знают, и я уверен, что с удовольствием посмотрят. Мы обязаны переснимать классику, это и есть наш клад - а он лежит в закромах и пылится...

Напомним, 65-летний Дмитрий Назаров потерял работу в театре из-за антипатриотичных песен, в которых критиковал СВО и распространял недостоверную информацию. Кроме того, Назаров дал интервью, где заявил о поддержке уехавшего в Израиль актера Анатолия Белого, и о том, что многие из театра МХТ уехали – правда, фамилии назвать отказался. Такие заявления привели не только к увольнению актера, но и к проверкам столичных театров.