Половина россиян уже сейчас хотела бы подключить самозапрет на выдачу кредитов

Большинство опрошенных поддержало инициативу ЦБ о возможности самозапрета на выдачу займов Фото: Shutterstock

В ЦБ готовят законопроект, согласно которому каждый россиянин сможет сам установить себе запрет на получение кредитов и займов через «Госуслуги». Ожидается, что это опция поможет защититься от мошенников. Теперь мошенники не смогут взять за вас кредит ни по телефону, ни по поддельным или потерянным документам. Большинство россиян обрадовались такой возможности, а половина заявили, что обязательно подключат такой самозапрет, как только появится такая возможность. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Так, 52% опрошенных заявили, что уже сейчас готовы подключить самозапрет на выдачу кредитов, а еще 34% называют законопроект хорошим и планируют подумать над этой опцией. Треть россиян не исключают, что когда возможность самозапрета появится на «Госуслугах», они ее подключат.

«Пенсионерам так точно необходимо всем подключить, это в их же интересах!», - говорит участник опроса.

«Давно пора», - замечает другой.

«Давно надо было уже это сделать и прекратить беспредел с выдачей кредитов. А то сейчас их выдают так много, а данные о заемщиках почти никто не проверяет», - сурово соглашается третий.

6% россиян заявили, что считают законопроект правильным и нужным, но отметили, что для себя подключать новую функцию не будут, ведь кредиты им нужны и отказываться от возможности получить их в любой удобный момент респонденты не хотят.

4% опрошенных добавили, что пока не определились, стоит ли подключать такую опцию себе и как относиться к этому законопроекту.

А вот оставшиеся 4% заявили, что считают такие предосторожности излишними.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 8,2 тысячи человек.

Напомним, ранее стало известно, что ЦБ готовит законопроект дающий гражданам возможность запрещать себе брать кредиты. Сами банки и кредитные организации с таким механизмом согласны и вскоре документ будет передан на рассмотрение в Госдуму.

Как объяснила арбитражный управляющий Оксана Амарова в эфире Радио «Комсомольская правда» самозапрет поможет снизить число мошенничеств и обезопасить граждан.

«К нам регулярно обращаются люди с заявлением о банкротстве, потому что у них нет возможности выплачивать кредиты, оформленные мошенниками. Поэтому я уверена, что самозапрет будет пользоваться спросом», - отметила эксперт.