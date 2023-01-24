Экстремист лишил Швецию шансов на членство в НАТО: теперь Финляндии предстоит сложный выбор

Скандальная акция с сожжением Корана повлияла на перспективы скандинавов в Североатлантическом альянсе Фото: REUTERS

Бывший министр юстиции Швеции как-то назвал крайне правого шведско-датского политика Расмуса Палудана дураком, однако оговорился, что в демократической стране даже дураки имеют свободу слова. Министр с тех пор лишился поста, а экстремист, продолжающий сжигать на публике священную книгу мусульман, вышел на международный уровень: теперь он отвечает за вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Точнее, за его срыв.

После очередной акции Палудана в минувшую пятницу перед турецким посольством в Стокгольме президент Эрдоган лично пообещал, что «Швеция может не рассчитывать на поддержку Турции в НАТО». Проще говоря, членство в блоке возможно лишь при согласии всех его участников, а теперь вступление Швеции в Альянс откладывается на неопределенный срок. За компанию за дверью НАТО оказывается и соседняя Финляндия, опрометчиво пообещавшая влиться в него одновременно со шведами.

В отличие от Швеции, которую от России отделяют страны Балтии, Балтийское море и собственно Финляндия, последней из Москвы уже пообещали военно-технические меры на совместной, более чем тысячекилометровой границе. Если в королевстве могут и далее без особого риска демонстрировать свободу слова и принципиальность, то финны откровенно начинают нервничать. Сегодня утром глава МИД Финляндии Хаависто осторожно заявил, что республике, возможно, придется пересмотреть вопрос о вступлении в НАТО синхронно со Швецией.

В переводе с дипломатического это значит: конечно, хотелось бы вместе и одновременно. Но, если у одного не получается, второй ведь страдает. А часики-то тикают… Год уже ничего не получается, хотя власти обещали финнам, что проблем не будет, «все свершится за четыре месяца». Может, хватит уже кормить население «завтраками» и вступить в НАТО без шведов?

В Стокгольме о сомнениях соседей в курсе, но ожидают, что Финляндия все же их подождет, а процесс сдвинется … Не поверите — снова «через четыре месяца»! В мае в Турции выборы, на которых, надеются шведы, двадцатилетнее пребывание Эрдогана во власти завершится.

Как сказал бы в такой неопределенности ходжа Насреддин: дайте срок, а там или шах, или ишак… Или Эрдоган, или Палудан… Впрочем, шансы сохранить пост у турецкого президента тоже немалые, и тогда членство в НАТО Стокгольму не светит еще долго!