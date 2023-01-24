Друг Никиты Михалкова рассказал о самочувствии выписанного из больницы артиста: "Занимается зарядкой, голос бодрый"

77-летний Никита Михалков поборол тяжелый недуг Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поклонники Никиты Михалкова наконец могут выдохнуть: 77-летний артист поборол тяжелый недуг и спустя почти три недели после госпитализации вернулся домой. Двусторонняя пневмония, столь опасная в этом возрасте, обернулась для Михалкова реанимацией и тяжелым состоянием. Однако, врачи той же столичной больницы, где в прошлом году спасали певицу МакSим, смогли поставить на ноги знаменитого пациента.

- Друзья мои... Огромный труд врачей и ваши молитвы привели меня домой, - написал мэтр в своем Телеграм-канале. - Конечно, еще требуется какое-то время на восстановление, но раз врачи меня отпустили, значит, они спокойны. Мы уже приступили к подготовке первого в этом году выпуска "Бесогона", который, надеюсь, вы скоро увидите.

Между тем, никто из близких комментировать выписку Никиты Сергеевича не спешит. Так, сразу двое сыновей режиссера отказались общаться с KP.RU, а остальные члены семьи, как и сам Михалков, и вовсе проигнорировали звонки.

А вот друг артиста Александр Адабашьян, который сейчас сам лежит в больнице, сегодня успел пообщаться с Михалковым. Впрочем, с прессой драматург в неспокойные времена осторожничает: мол, мало ли кто звонит - "я каждый раз общаюсь якобы с нашими СМИ, а потом мне присылают статьи со мной из Украины".

- Да, мы созванивались сегодня утром, Никита Сергеевич еще не был уверен, но предполагал, что его выпишут, - поделился с KP.RU Александр Артемович. - Конечно, он хотел уже домой. Думаю, об этом мечтает каждый находящийся в больнице - я еще не встречал человека, который бы умолял, чтобы его оставили. Но никаких сенсаций - что он мечтал выпить рюмку водки или лечь на белоснежные простыни - у меня для вас нет.

По словам друга, Никита Сергеевич заверил, что чувствует себя хорошо.

- Все обследования у него уже заканчивались, никаких серьезных процедур в больнице больше не оставалось. Голос бодрый. Сказал, что занимается зарядкой, приводит себя в нормальную физическую форму, чтобы выйти и поскорее приступить к работе, - добавил Александр Адабашьян.