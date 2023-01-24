Никита Михалков сделал важное заявление

Никиту Михалкова выписали из больницы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Никита Михалков дома. О том, что врачи выписали его из больницы, режиссер сообщил лично. Он поблагодарил всех неравнодушных за молитвы и теплое отношение.

"Дорогие мои друзья - это не фигура речи: именно «дорогие» и именно «друзья»! Уверен, что очень во многом, кроме огромного труда врачей и всех тех, кто был рядом, ваше горячее желание моего выздоровления, ваши молитвы привели меня домой", - написал Никита Михалков.

Он уточнил, что пока не до конца оправился от тяжелой болезни. Но полон сил и рвется работать.

"Конечно, еще требуется какое-то время на восстановление и реабилитацию, но, раз врачи меня отпустили, значит, они спокойны. Именно в такие моменты ты понимаешь, чем отличается популярность от настоящей любви…" - добавил мэтр.

Напомним, режиссер неделю провел в реанимации. Уточнялось, что Никита Сергеевич находился в тяжелом состоянии, у него было значительное поражение легких. У мэтра выявили двустороннюю полисегментарную пневмонию. Опасения вызывали и его хронические болезни, которые обострились. Врачи боялись, что случится инфаркт. К всеобщей радости не только родных и близких, но и простых россиян 77-летний Михалков смог победить недуг.