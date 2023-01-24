Концерт скандалиста Валерия Меладзе в Москве отменили: «Вместо него споет Владимир Пресняков!»

Певец Валерий Меладзе Фото: Борис КУДРЯВОВ

Валерий Меладзе недавно в очередной раз оказался в центре скандала. На частном мероприятии в Дубае певец, общаясь с поклонниками за кулисами, озвучил националистический лозунг – видео с выходкой артиста попало сеть. Подтвердив в очередной раз свою антипатриотичную позицию, Меладзе попробовал оправдаться – неудачно. Народ в России его не понял и резко осудил, появились предложения лишить звезду российского гражданства. Отдохнув и заработав в Дубае, Меладзе с женой вернулся в подмосковный особнячок – одному сыну надо в школу, другому в институт. Появились слухи о переезде семьи в Дубай, которые не подтверждаются. А концерты Меладзе стали отменять: сначала в Новосибирске (апрель), потом в Иркутске (май). Площадки уже уведомили организаторов об отменах. Песни исполнителя перестали крутить в караоке и на развлекательных мероприятиях, он исчез из телеконцертов и из радиоротаций. У музыканта весной концерты в Израиле и на Кипре, частные мероприятия за границей и в России (у нас их осталось очень мало для данного исполнителя).

Хороший гонорар Меладзе намеревался получить за концерт 8 марта 2023 года в Москве. Мероприятие планировалось в концертном зале в Барвихе – билеты за столиками у сцены по 70 тысяч рублей разобрали; но в продаже были места за столиками на галерке – подешевле. Концерт переносился с 8 марта 2022 года (продажи начались еще в 2021 году), потому и было продано много билетов - почти 80% зала. Меладзе никогда не мог собрать стадионные туры (как любимцы публики «Руки Вверх!», Баста или Лепс), а небольшой зал для небедной публики – хороший вариант заработка. Мероприятие неоднократно переносили, но не отменяли. Отменили после недавнего громкого скандала, причины официально не озвучивают – но и так все все понимают.

В концертном зале «Барвиха Luxury Village» KP.RU сообщили: «8 марта по билетам на выступление Меладзе вы можете прийти на концерт Владимира Преснякова. Все места, цены – остаются такими же». Также билеты можно сдать и вернуть деньги – если замена не устраивает, но народ билеты не спешит сдавать. Покупатели билетов получили сообщения об отмене выступления Меладзе, и получили возможность посетить выступление Преснякова. Сейчас в продаже осталось несколько билетов – по 50 тысяч, по 25 и по 18 тысяч рублей на концерт Владимира Преснякова 8 марта 2023 года.

Владимир Пресняков известен своей патриотичной позицией. Минувшей осенью музыкант собрал семитысячный «Крокус Сити Холл» на большом московском сольнике. Семь тысяч зрителей в концертном зале пели хиты со звездой и его музыкантами. Пресняков воодушевил зрителей с самого начала: «Спасибо каждому из вас, что нашли время и пришли. Вы знаете, что мы отменяли концерт из-за пандемии. Теперь все сложилось, слава Богу! Я приветствую каждого – каждого из вас. Хочу сказать, что весь гонорар сегодняшнего концерта мы отдадим ребятам, которые находятся на передовой – и это, благодаря вам. А теперь давайте попоем и поживем!» Это приветствие зал встретил мощным одобрительным возгласом и аплодисментами.

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