Оскандалившийся Валерий Меладзе оправдался за поддержку украинских националистов

Певец испугался последствий своей нашумевшей выходки Фото: Борис КУДРЯВОВ

Первая "отмена" года набирает обороты: после корпоратива в Дубае, где выпивающий с поклонниками Валерий Меладзе поддержал лозунг украинских националистов, певца требуют признать иноагентом, лишить звания Заслуженного артиста России и даже гражданства РФ.

Причем, за наказание Меладзе выступают не только пользователи соцсетей, но и политики, и общественные организации. Так, с безапелляционным предложением о лишении артиста российского паспорта выступила, например, сенатор Елена Афанасьева.

Поднявшаяся шумиха заставила певца, который 24 февраля выступил против спецоперации, а затем замолчал на несколько месяцев, наконец объясниться. В своих соцсетях Валерий Меладзе разместил короткий пост, оправдавшись за выходку на дубайском корпоративе.

- Люди, я хочу, чтобы вы услышали меня и поняли мои слова, - написал оскандалившийся певец. - Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мною народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я НЕ МОГУ И НЕ ХОЧУ НИКОГО НЕНАВИДЕТЬ И НЕ ПЫТАЮСЬ КОМУ-ТО УГОДИТЬ. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы.

Похоже, возможные последствия не на шутку испугали артиста, который много лет живет и зарабатывает в России. Между тем, общественники просят проверить, легально ли Меладзе получил российский паспорт, ведь долгие годы с середины восьмидесятых певец проживал на Украине. А у его старшего брата Константина, например, до сих пор украинское гражданство, также как и у его жены Веры Брежневой: они с началом спецоперации отбыли в Европу.

Между тем, Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева по-прежнему находятся в России: в 2021 году пара приобрела роскошный особняк в элитном коттеджном поселке "Миллениум Парк" в Подмосковье за 600 миллионов рублей. Здесь, пока муж разъезжает по корпоративам, экс-солистка "ВИА Гры" растит их общих детей: сыновей Константина, Луку и полуторогодовалую дочь Агату.