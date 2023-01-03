Проболтался о поддержке националистов: вечеринка в Дубае обернулась катастрофой для Валерия Меладзе

Меладзе попытался оправдаться, пробубнив дежурную фразу о том, что он "вне политики" Фото: Борис КУДРЯВОВ

Похоже, от жаркого арабского солнца и шальных денег за корпоративы с богачами наши звёзды окончательно расслабились. И зря. Так, новогодняя вечеринка в Дубае обернулась сразу несколькими грандиозными скандалами: Олега Газманова теперь хейтят за отказ от поддержки спецоперации, а женатого Александра Ревву - за грязные танцы с возрастной миллионершей.

Но всё это - цветочки по сравнению с катастрофой, которую сам себе устроил Валерий Меладзе. Так, между песнями один из зрителей, судя по всему, из Незалежной, попросил артиста передать привет на камеру его жене, а следом выкрикнул националистический лозунг. И тут Меладзе, чокаясь с поклонником пластиковым стаканчиком, ответил ему. Микрофон в этот момент артист предусмотрительно отвел в сторону, но, судя по восторженным крикам фаната "О! Красавчик! Обожаю тебя!", толпа вокруг отчетливо всё расслышала. Впрочем, Меладзе следом попытался оправдаться, пробубнив дежурную фразу о том, что он "вне политики". Но это уже мало кого интересовало...

Скандальное видео разлетелось по соцсетям в считанные минуты, и реакция не заставила себя ждать. В комментариях не только вчерашние поклонники из России, но и политики на самом верхнем уровне требуют наказать певца по всей строгости. Например, лишить звания Заслуженного артиста России, которое он получил в 2006 году.

А сенатор Елена Афанасьева и вовсе требует забрать у оскандалившегося певца российский паспорт.

- За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации, - написала член Совета Федерации в своем Телеграм-канале.

Впрочем, санкции для артиста могут быть самыми разнообразными. Так, одни общественники призывают запретить Меладзе въезд в Россию, другие - снять его песни со всех теле- и радиоэфиров. А Фонд защиты национального исторического наследия уже готовит обращение в Минкульт и Минюст РФ с требованием признать Валерия Меладзе иностранным агентом.