До 2024 года в России из аварийного жилья будет переселено более 500 тысяч человек

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С самого начала 2019 года действует национальный проект «Жилье и городская среда». Его запустили по указу президента Владимира Путина. Цели нацпроекта являются стратегическими для всей России. Его задача: сделать города и поселки комфортным и безопасными для жизни людей, дать возможность семьям улучшить жилищные условия, вводить больше новостроек и модернизировать инфраструктуру. Его стратегии посвящен наш спецвыпуск.

Только за 2022 год по стране переселили порядка 130 тысяч жителей из аварийных домов. До конца 2024 года планируют расселить дома, которые признали аварийными до 1 января 2017 года. Уже появились регионы, которые переселили всех жителей из таковых домов. Они начинают следующий этап программы и начинают расселять аварийные дома, которые признали таковыми до начала 2021 года.

В Омске в июле этого года сдали восьмиэтажный дом с панорамными балконами. В здании 151 квартира: 101 предназначена для переселения граждан из непригодного для проживания жилого фонда. Туда переедут 284 человека. Не все проекты переселения масштабные, есть и точечные. Региональная администрация, например, также выкупает по несколько квартир в новостройках, чтобы передать ключи жителям аварийного жилфонда. Так ключи от квартир в новом доме № 108 по улице 1-й Станционной получили 16 семей. Способы переселения согласовываются с самими жильцами.

В Белгородской области с начала года переселены 111 человек, из которых 88 переехали в современные благоустроенные квартиры, а 23 получили выкупную стоимость за изымаемые помещения. То есть им дали денежную компенсацию, которой они могут распорядиться по своему усмотрению. Всего же до конца года у региона амбициозные планы переселить более 2 тысяч человек. Область вошла в число субъектов РФ, которые планируют опережающими темпами подготовить для жильцов аварийного жилфонда новостройки и уложиться до конца 2023 года.

Задача нацпроекта «Жилье и городская среда»: сделать города и поселки комфортным и безопасными для жизни людей, дать возможность семьям улучшить жилищные условия, вводить больше новостроек и модернизировать инфраструктуру.

На Дальнем Востоке расселение тоже идет полным ходом. В Амурской области с 2019 года в новые квартиры переехали более 4,5 тысячи человек. План переселения за эти три года выполнили почти на 150% - хотели дать жилье 3,26 тысячи амурчан, но получилось порадовать больше людей. Сейчас в регионе возводят еще десять новостроек, и до конца года работа закипит над еще 18 домам.

«Чистая вода» - часть нацпроекта «Жилье и городская среда»

Указ президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» гласит: необходимо обеспечить повышение качества питьевой воды для населения. С 2019 года по проекту построено и модернизировано уже 463 объекта водоочистки и водоотведения. За первое полугодие 2022-го в регионах ввели в эксплуатацию 32 объекта водоснабжения.

В Дагестане 30 июня закончили реконструкцию систем водоснабжения Кизляра. Они обеспечивают почти 50 тысяч человек качественной питьевой водой. В этом регионе была проблема с нехваткой воды, еще два года назад водоснабжение в засушливое летнее время было по часам. Построили накопители для воды, пробурили новые артезианские скважины.

На курортах Краснодарского края жители и туристы раньше жаловались на качество воды из-под крана.

Сейчас во многих районах южного региона идут активные работы по улучшению качества водопроводной воды. Например, в Геленджике реконструирован водовод на ул. Новороссийской. Уложена новая пластиковая труба протяженностью 430 метров. Старый асбестоцементный водовод был настолько ветхим, что нередко случались аварии и жители оставались без воды. Аварийной бригаде приходилось часто вскрывать асфальт и портить проезжую часть. Благодаря модернизации проблема больше неактуальна.

На центральном водозаборе в Горячем Ключе заканчивают строить накопительные емкости и модернизировать оборудование. Планируют уложиться со всем до конца года. Дополнительные резервуары для города крайне важны: население выросло фактически вдвое, с тех пор как были построены прежние объекты. В периоды пиковых нагрузок - летом - воды не всегда хватает. Новая станция будет очищать в том числе от примесей железа, которых в местной воде содержится большое количество, из-за чего она порой приобретает желтоватый оттенок.

В Новом Торъяле на северо-востоке Марий Эл сдали в эксплуатацию станции подъема и умягчения воды. Высокая концентрация извести и солей кальция в воде раньше вынуждала жителей поселка ездить к колонкам в соседние населенные пункты. Сейчас же новый объект обеспечивает чистым бесперебойным водоснабжением более 2000 жителей поселка. Также в Медведевском районе республики введен в эксплуатацию крупнейший объект водоснабжения: новые трубопроводы, резервуары и автоматическая насосная станция. Более пяти тысяч человек получат качественную питьевую воду.

Посадить дерево и построить дом на льготную ипотеку

Ипотеку с господдержкой распространили не только на многоквартирные дома, но и на частные.

Частное домостроение развивается благодаря кредитам с господдержкой. Эта мера хорошо показала себя в сфере классических новостроек. По всей России действуют несколько ипотечных программ на жилье с субсидированной ставкой. Масштабное распространение они получили со стартом национальных проектов.

По таким ипотечным программам процент ниже среднерыночного. Государство компенсирует банкам часть недополученных доходов. А заемщик может получить деньги на очень хороших условиях. В том числе по части первоначального взноса - всего 15%, тогда как в стандартных ипотечных кредитах банки просят сразу внести минимум пятую часть за жилье, а то и больше.

В 2021 году россияне оформили более 1,9 млн ипотечных кредитов. Почти полмиллиона из них - льготные. В этом году количество выданных займов растет: на 30 сентября заключено 861 тыс. кредитных договоров по программе «Льготная ипотека».

Банки стали лояльнее

Льготное кредитование с этого года также распространили и на постройку собственного дома - индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Раньше кредиторы настороженно относились к заемщикам, которые хотели взять кредит на стройку частного дома. В основе ипотеки - залог жилья, чтобы финансовая организация в случае чего могла продать его. Реализовать коттедж, который к тому же может оказаться недостроенным, сложнее.

Пока льготная ипотека на строительство частных домов - пилотный проект. Сначала кредиты давали только на дома, которые возводят профессиональные застройщики. Сейчас распространили на проекты, которые человек хочет строить своими силами. За 8 месяцев этого года банки выдали около 15 тыс. кредитов на строительство частных домов. Житель Подмосковья Аслан Дударов был одним из первопроходцев, кто получил льготную ипотеку на ИЖС.

- Мы с супругой купили землю в Домодедове, собрались дом строить. Но денег не хватало. Ходил по банкам, нашел кредит под 8%. Уже готов был брать, как тут застройщик… отговорил! Рассказал: началась льготная ипотека. Документы мигом оформили, банк дал мне 2 млн рублей под 6% (ставка по льготной ипотеке до 7%, но банк на усмотрение может сделать ее ниже, как в случае Аслана. - Авт.). За полтора месяца застройщик возвел на моем участке одноэтажный дом - фундамент, стены, окна, наружные двери. Сейчас с вами договорю и пойду пол укладывать, вместе с сыном работаем, - рассказал он «КП».

КОМПЕТЕНТНО

Ректор РУДН Олег ЯСТРЕБОВ:

«Приемная кампания в вузы этого года показала активный интерес к олимпиадному движению среди абитуриентов. Например, количество поступающих с олимпиадами в РУДН возросло на 20%. И к нам поступили в том числе победители Международной олимпиады по финансовой безопасности прошлого года, что подтверждает востребованность проведения подобных соревнований для школьников и студентов.

Олег Ястребов

РУДН как главный оператор олимпиады обеспечивает всестороннюю поддержку участников как из РФ, так и из стран СНГ и БРИКС, а также осуществляет методическое оснащение соревнований.

Разработанные совместно с другими вузами Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ задания очень непростые, для их формирования использованы нестандартные технологии составления вопросов. В финальном этапе при проверке индивидуальных компетенций участники также должны будут продемонстрировать навыки логического мышления, понимания прочитанного, аналитического мышления и оценки аргументации».

Цифровой суперсервис для ИЖС

С поддержкой от правительства частное домостроение будет активно развиваться.

Параллельно возникает вопрос о стандартизации рынка ИЖС. Дома люди строят своими силами. Так можно воплотить необычный проект и сэкономить на услугах строителей. Банки справедливо волнует вопрос ликвидности такого объекта.

Правительство включилось в работу. В прошлом году федеральный Минстрой совместно с ДОМ.РФ запустили конкурс на лучшие типовые проекты частных домов. Из работ-победителей оформят общедоступный реестр типовых проектов ИЖС. Ими смогут пользоваться все домостроители. Это профессиональная альтернатива проектам, которые неопытные строители пытаются «нагуглить» в интернете.

Запущен суперсервис (приставка «супер» означает большое число функций) Цифровое строительство. На портале можно выбрать оптимальный проект дома, найти подрядчика и оформить ипотеку. Прорабатывают вопрос о применении правил, которые распространяются на новостройки, к ИЖС. Например, адаптировать счета эскроу к сектору частного домостроения. Ведь механизм эскроу гарантирует полную сохранность средств граждан, так как деньги до ввода дома в эксплуатацию хранятся на специальном банковском счете, а не у застройщика. В ближайшем будущем меры позволят увеличить масштабы ИЖС в стране.

Финансовая безопасность - норма жизни

Поднять уровень финансовой грамотности населения - еще одна стратегическая задача.

В 2022 году перед нами бессчетное множество финансовых инструментов. От кредиток, облигаций и игр на бирже до той же ипотеки. Возможности есть, нужно учить людей правильно их использовать.

Повышать знания по финансовой безопасности населения - такая установка не раз звучала на государственном уровне. Прямо со школьной скамьи, вплоть до введения в программу тематических уроков и целых предметов.

При поддержке Президента РФ с 2021 года проводят Международную олимпиаду по финансовой безопасности. Ее задача: сделать идею финансовой безопасности нормой жизни. Прежде всего для молодежи, которой предстоит стать экономически активной частью населения в ближайшие годы.

Интеллектуальное состязание сейчас проходит в образовательном центре «Сириус» в Сочи. В финале участвуют 500 школьников и студентов из России и стран СНГ и БРИКС. В том числе в финале Международной олимпиады по финансовой безопасности будут принимать участие более 100 иностранных участников из стран СНГ и БРИКС.

В программе образовательные, культурные и спортивные мероприятия: встречи с экспертами, практикумы, мастер-классы, выступления работодателей.

Победители и призеры олимпиады смогут получить особые права при приеме на обучение в вузах МСИ. Это Международный сетевой институт в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) - один из главных механизмов повышения уровня знаний и получения высшего образования в сфере финансовой безопасности для молодежи. В него входят 25 университетов из России и 20 - из стран Евразийской группы (Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Таджикистан и др.). Студенты могут пройти практику в Росфинмониторинге и других организациях и начать в них свою карьеру.