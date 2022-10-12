Анджела Лэнсбери умерла за пять дней до своего 97-летия Фото: REUTERS

Так сложилось, что российский зритель знает Анджелу Лэнсбери только как Джессику Флетчер из сериала «Она написала убийство». Эта героиня - словно американский эквивалент мисс Марпл. Вернее, почти эквивалент: Джессика была бодрее, энергичнее, ярче скромной английской старушки. Она пользовалась косметикой. Она сочиняла детективные романы, а не только распутывала преступления. Она активно путешествовала (странствия заводили ее даже в Конгресс США, где она временно становилась депутатом Палаты представителей). Но расследовала убийства она с такими же неизменно триумфальными результатами, что и пожилая британская леди. И значительно обгоняла ее по количеству раскрытых дел: сериал выходил в эфир 12 лет, в нем 264 эпизода, а это значит, что Джессика вычислила больше двух сотен душегубов.

В реальности Анджела Лэнсбери сама почти что стала британской леди. Она родилась в Лондоне в 1925 году, в семье актрисы североирландского происхождения и английского политика. Актерской игрой начала увлекаться, когда ей было девять лет, потому что это как-то помогало справиться с трагедией: ее отец в этот год умер от рака желудка. В 1940-м, когда Анджеле было 15 лет, мать сильно испугалась, что фашисты вот-вот захватят Британские острова (тогда этого опасалась не она одна) - и перебралась с дочерью и двумя маленькими сыновьями в Америку.

Анджела начала изучать актерское мастерство еще в Британии, в США успешно продолжила - и уже в 16 лет начала выступать на сцене, правда, еще не с ролями в театральных постановках: она дебютировала, исполняя популярные песни в монреальском клубе с неожиданным названием Samovar. В целом, Анджела следовала за матерью, которая пыталась возродить свою актерскую карьеру на новом континенте - и путешествовала из Нью-Йорка то в Канаду, то в Лос-Анджелес.

Скончалась Анджела Лэнсбери, звезда сериала «Она написала убийство» Фото: REUTERS

Но в Голливуде повезло не матери, а дочери. На одной вечеринке Анджела познакомилась с Джоном ван Друтеном, который только что написал сценарий триллера «Газовый свет». Поговорив с девушкой, ван Друтен решил, что та идеально подходит на роль служанки героини Ингрид Бергман. И продюсеры с ним согласились: Лэнсбери подписала семилетний контракт со студией MGM, сыграла служанку - и получила номинацию на «Оскар». Режиссер Джордж Кьюкор восхищался: «Это была история Золушки. В первый же съемочный день, хотя ей было всего 17 и у нее не было никакого опыта, она мгновенно стала профессионалом. Она превратилась в эту маленькую домработницу - даже ее лицо вдруг изменилось. Неожиданно для самого себя, я смотрел на настоящую актерскую игру».

После невероятного по любым меркам взлета Лэнсбери несколько лет считалась в Голливуде одной из самых перспективных молодых актрис. Снялась в суперхите «Национальный бархат» с юной Элизабет Тейлор (они подружились на всю жизнь), в «Портрете Дориана Грея»… Но, будучи британкой, она долго ощущала себя в Голливуде чужой. К тому же контракт со студией MGM большого счастья не принес - роли вскоре пошли неинтересные. Она этот контракт разорвала, начала выступать в театре, потом родила двоих детей от второго мужа (к слову, с ним она прожила 54 года, и всегда настаивала, что семья и дети для нее важнее работы).

А потом Лэнсбери сделала карьеру как характерная актриса. Тут ей помогло одно обстоятельство, которое часто повергает женщин в ужас: она всегда выглядела старше своего возраста. Даже когда ей было 20 с небольшим, ее иногда принимали за сорокалетнюю. Один из самых известных ее фильмов - превосходный триллер 1962 года «Манчжурский кандидат»; она играла там мать героя Лоуренса Харви, и никто не усомнился в том, что она годится ему в матери, хотя в реальности Лэнсбери была старше партнера всего на три года. Ну и что - зато хороших ролей было немало.

Еще до того, как сняться в «Она написала убийство», Лэнсбери сыграла настоящую мисс Марпл - в фильме «Зеркало треснуло». Планировалось, что она сыграет ее еще в трех фильмах, но «Зеркало» оказалось неудачной картиной, и продолжения не последовало. А от роли Джессики Флетчер она поначалу отказывалась, потому что не хотела связываться с долгим телепроектом. Да и роль была изначально написана для другой актрисы, Джин Степлтон, которая не захотела сниматься… Но все-таки сценарий заинтересовал Лэнсбери - и она стала большой телезвездой, чья слава в 90-е докатилась и до России.

Однако почетный «Оскар» в 2013 году ей вручили не за Джессику Флетчер (ну, скажем так, не только за нее). На ее счету были десятки ролей в голливудских картинах (и три номинации на «Оскара»), десятки удачных спектаклей (принесшие шесть высших американских театральных премий «Тони»), десятки телефильмов. Фантастическая, блистательная актерская карьера, длившаяся почти 80 лет.

Анджела Лэнсбери умерла за пять дней до своего 97-летия. Последний фильм с ее участием, детектив «Достать ножи: Стеклянная луковица», должен выйти на Netflix в конце этого года.