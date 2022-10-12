Семь дней – и Украина рассыплется: как нанести критический ущерб инфраструктуре в Киеве и других крупных городах

Российские ракеты нанесли удар по критической инфраструктуре во Львове. Фото: REUTERS

Нет уже никаких сомнений в том, что украинские власти и в Киеве, и на местах сейчас решают сложную задачу скрыть реальный ущерб от российских ударов крылатыми ракетами и беспилотниками. Отчасти этим целям служат и перебои с электропитанием и интернетом, и запрет на выкладывание фото и видео результатов прилетов в Сети.

Но даже из той информации, которая выдается на-гора из Киева и областных центров позволяет сделать вывод, что украинская арифметика не просто отличная, а отличная от обычной нормальной, где 2 + 2 равняется четырем, а трижды три было и остается девятью.

Вот, к примеру, считает, похоже, что в уме, назначенный Киевом главой Запорожской области (остающейся под контролем Украины части территории) Александр Старух.

- По Запорожью и пригородам выпущено семь ракет С-300, - оставим на его совести упоминание зенитных ракет С-300, которым Россия, якобы, пуляет во все стороны. - Одну из них сбили, но 2 ракеты попали в один из районов областного центра. Ещё 5 ракет прилетели в пригороды.

Продолжаются ракетные удары по Киеву Фото: REUTERS

У любого нормального человека, закончившего хотя бы первый класс, сразу же возникает вопрос, как из семи ракет получились восемь. Но Старух этого прокола не замечает и продолжает раскладывать, что, мол, 3 из этих пяти взорвались в селах. А мы, помните, сначала смеялись над Кличко, который высказывался, что "четыре из двух его заместителей"… А это, как оказалось, не оговорка а окрашенная в цвета национального орнамента арифметика. Ну, как говорил все тот же оратор, "каждый окрасил себя в те цвета, в которые он окрасил себя".

Только непонятно, сколько же было ракет? Может, спросить у Зеленского?

Лучше не надо. Потому что у Зеленского своя арифметика. У Зеленского Россия запустила по Украине 28 крылатых и одну баллистическую ракету. 20 из них сбила украинская ПВО. Извините, а где ракеты С-300? Которые ни на секунду и не крылатые, и не баллистические.

Киев после ракетных ударов. Фото: REUTERS

Ладно, проехали. Кроме того, по словам президента (пока еще) Украины Вольдемара Зеленского россияне выпустили 14 беспилотников, и славная украинская ПВО вместе с ВСУ в целом сбили 12 из них. Но при этом, как заявил Зеленский, дроны атаковали лишь объекты в Одесской и Николаевской областях. А кто тогда двумя беспилотниками "Герань-2" привел в негодность Ладыжинскую ТЭС в Виннице?

Кроме того, как рассказал все тот же Вольдемар, наиболее сильно пострадали от обстрелов Львов, Поповка, Чугуновка, Ладыжин, Кривой Рог, Запорожье, Павлоград и Никополь. Если всего долетели 9 ракет и 2 беспилотника-"мопеда", из которых, как говорил Старух, на Запорожье пришлось семь (2 + 5) ракет, то откуда взялись ракеты на другие города?

Не иначе, как это ВСУ сами себя обстреливают. Или, может быть, кондиционеры взрываются от неосторожного курения поблизости? Помнится, про кондиционеры лет восемь назад была такая очень популярная на Украине версия.

И зачем тогда все эти театральные падания на колени и истерические требования новых современных систем ПВО и ПРО? Особенно, если, как подтвердил аж сам Зеленский, украинская ПВО сработала "очень хорошо". Надо просто не курить рядом с кондиционерами.

Улицы ЛЬвова после отключения электроэнергии. Фото: REUTERS

Между тем, если верить министру энергетики Украины, ракетными ударами и атаками беспилотников была выведена из строя примерно третья часть энергетической инфраструктуры Украины, и если подобные атаки будут продолжаться, то Украина сможет выдержать эти удары в течение 7-10 дней. А потом посыплется, будучи не в силах вернуть объекты в эксплуатацию.

Но это как раз та информация, обнародования которой сейчас больше всего боятся в Киеве, предпочитая заклинать послушное стадо тем, что все в порядке, и что Верховный наркокомандующий держит ситуацию под контролем. Вот только ездить по ушам населению становится все труднее: с электричеством нелады – веерные отключения, да и интернет работает через пень колоду. И эти факты говорят за себя лучше, чем все уговоры, вместе взятые.

И потому все гигантские научные открытия украинских арифметиков могут остаться неизвестными мировой науке. И все так и будут думать, что на ноль делить нельзя, хотя, судя по всему, на Украине и это можно. Если захочется.

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