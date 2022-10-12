Срочно ищите лукошко: в октябре в лесах все-таки разродились грибы

Грибы в России появились. И это действительно хорошая новость на фоне нынешнего тревожного октября Фото: Евгений ЧЕРНЫХ

ЛЮБОВЬ К ОТЕЧЕСКИМ ГРИБАМ

«В этом году с грибами полная катастрофа: их не было все лето и весь сентябрь», - печально констатировала в начале октября в соцсетях журналистка Ольга Белан. И это не просто слова. 16 сентября она опубликовала в ленте символичную фотографию под названием «Приговор». Брошенная пустая корзинка на опушке. «Вот в этом лесу, что на фото, мы собирали маслята не корзинами, а багажниками! В прошлом году здесь было полно рыжиков и груздей. И народу было полно, и все выносили грибы огромными корзинами.... Эх!»

30 сентября Оля вновь прошлась по своим заветным местам. Результат на фото: одни поганки! « И это все, что я могу сказать о нынешнем грибном сезоне.»

Среди моих знакомых Оля – самый отчаянный микофил. Не слыхали такого слова? Популярно объясняю: микофилия - страсть к собиранию грибов. Между прочим, все мы, россияне, микофилы в той или иной степени. В отличие от микофобов англосаксов. Нет-нет, это не шутка с политическим уклоном в адрес «вечно гадящей России англичанки». Такую научную классификацию народов по отношению к грибам ввел в прошлом веке американец Роберт Гордон Уоссон. Вице-президент знаменитого банка «J. P. Morgan», благодаря грибному хобби ставший этномикологом с мировым именем. Он-то на пару с русской женой Валентиной Павловной и придумал термины «микофил»» и «микофоб».

Так что грибная катастрофа -22 в наших лесах стала бедой для миллионов россиян, любителей «тихой охоты». Ее зафиксировала не только микофилка Белан, но и профессиональные микологи (специалисты по грибам).

«По всем грибным календарям уже давно должен был начаться сезон сбора, но этого не произошло, - отметил в начале осени на радио Sputnik автор научно-популярного YouTube-канала "Охотник до грибов" Дмитрий Тихомиров. - В подмосковных лесах абсолютная пустыня. Там ничего нет, даже поганок, даже осенних опят нет. На моей памяти это самый катастрофичный год, за весь сезон не было грибов.»

Наш корреспондент с лесными трофеями Фото: Евгений ЧЕРНЫХ

«В лесах «катастрофа»... Такого я, наверное, не видел еще ни разу,» - вторил Тихомирову питерский миколог Антон Трофимов.

Я начал ходить по грибы раньше, чем в школу. Как раз под Ленинградом, с дедом –блокадником. И за 60 с лишним лет стажа тоже подобной «пустыни» не видел. За все лето – с десяток подберезовиков, и то не первой свежести. А в сентябре – в пик сезона, когда прежде за день нарезал до трех ведер подберезовиков, красных – вообще полный ноль!

Причина «пустыни» хорошо известна – жаркое лето.

13 сентября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд обнадежил. Заявив ТАСС, что теплая погода и дожди могут создать хорошие условия для начала грибного сезона в столичном регионе 17-18 сентября. "В течение этой недели появятся условия для формирования грибницы. Есть надежда на начало грибной поры в конце недели.»

Представляете, сам Вильфанд, ТАСС оповестили народ о грибах?! Наглядное доказательство микофилии России. В микофобных Англии, США такое сообщение представить невозможно.

Родная липецкая деревня, где я работал на удаленке, лежит в 350 км от столицы. Погода примерно такая же. Поверив Вильфанду, я каждое утро топал в лес. Увы… Последний раз сходил 21 сентября. Лишь редкие мухоморы и поганки.

Видно, дата прогноза -13 сентября – сработала отрицательно.

Окончательно разуверившись в Вильфанде, махнул в Москву. Разгонять тоску…

Фото: Евгений ЧЕРНЫХ

КАТАСТРОФА ОТМЕНЯЕТСЯ

Неделю назад деревенский приятель прислал фото: багажник авто, заполненный ядреными подберезовиками. Я посчитал это розыгрышем. Какие грибы в октябре? Наверняка фотография прошлых лет. На всякий случай позвонил соседу в деревню. Тот подтвердил, грибы пошли!

Рванул на Павелецкий вокзал. Через пять часов был на родине. «Народ обобрался грибов, - рассказывала по пути в деревню таксистка. – В Буховом, Дубовом, Ломовом…»

Домой заявился в полночь. Хотел тут же бежать в березняк с фонарем. Известно, охота пуще неволи! Пусть и «тихая». Благо, опыт имеется. В сентябре 2017 –го забрели с сыном далеко в лес. Стемнело. На обратном пути включили фонарик в мобильнике. Луч упал на маленький подберезовик. Рядом – еще малыш-крепыш! Видно, только что вылупились. Полчаса ползали в чаще на коленках с мобильниками, срезали три десятка.

Фото: Евгений ЧЕРНЫХ

На этот раз сдержался. На рассвете помчался в лес. Да, приятель не обманул. Есть грибы, есть. Набрал два ведерка. Хотя березняк наш небольшой, а народа много бродит. Общий итог пяти дней, с пятницы по вторник – десяток белых, полсотни подосиновиков, много-много подберезовиков.

Плюс октября – ни одного червивого!

Минус – много опавшей листвы, трава пожухлая. Трудно искать, не то, что летом, когда их далеко видно. Приходится тыкать палкой в каждую соблазнительную выпуклость.

На каждом шагу мухоморы, свинушки, прочие пластинчатые грибы. Говорят, среди них немало съедобных. Но я консерватор. С детства беру только белые, красные, подберезовики. На худой конец, маслята. Новомодные синеножки, рядовки, говорушки, зонтики, дождевики, паутинники, рогатики, дрожалки, прочую лесную «мелочь» игнорирую. Родственник в выходные съездил в большой сосновый лес, привез три ведра моховиков на засолку. Приглашал с собой. Но я к моховикам равнодушен.

А что в других регионах? Брат в выходные нашел 14 белых под Киришами в Ленинградской области. Двоюродная сестра отыскала под Питером 4 боровика. Ветеран «Комсомолки» Анатолий Строев прислал фото: грибы у ворот его дачи во Владимирской области. Знакомый столичный политолог привез вчера с Тульской области ведро маслят. Московский сосед Андрей отрапортовал с дачи под Егорьевском: «Есть первый белый в этом сезоне!» Курский журналист Виктор Чемодуров сообщает: «Открыл-таки сезон! Пошел по опята – набрел на маслята. Принес на жареху.»

Фото: Евгений ЧЕРНЫХ

Не осталась без грибов и журналистка Ольга Белан, констатировавшая в начале месяца катастрофу: «Друзья прислали из Рязанской области шифрограмму: пошли маслята и подберезовики. Ну, я , конечно, сразу и рванула. И там, на берегу прекрасного озера Сынтул, набрала грибов. Там же их отварила, а потом дома – замариновала.»

Я с соленьями, маринадами не заморачиваюсь. Самые крепкие сушу. Остальные отвариваю и в морозилку.

Так что грибы в России появились. И это действительно хорошая новость на фоне нынешнего тревожного октября.

Фото: Евгений ЧЕРНЫХ

ЛЕКАРСТВО ОТ ХАНДРЫ

Лукошко – прекрасный природный антидепрессант, утверждает известный врач-геронтолог, нейрофизиолог Валерий Новоселов. «Сейчас очень много говорят о депрессии, которая внезапно и массово напала на граждан. Что же делать, особенно тем людям, которые в возрасте? Именно по ним и по их здоровью прежде всего бьет депрессия. И какие методы профилактики, кроме, конечно, медицинских антидепрессантов, можно тут использовать.

Совет первый - больше аэробной нагрузки, причем, любой интенсивности. Это профилактика гипоксии мозга, одновременно - профилактика депрессии. Кроме того, больше движения заменит принцип больше еды, которая несколько успокаивает человека.

Совет второй – общение с родной природой. Лучше, в которой ты родился, вырос. Ведь человек – часть природы.

Совет третий - найдите мелкие радости, за которые можно было бы зацепить свой разум, отвлечься от мрачных мыслей.

Сбор грибов идеально соответствует трем этим условиям. Много ходишь, любуешься лесом, который особенно прекрасен золотой осенью, сам процесс поиска успокаивает. Я настоятельно рекомендую «тихую охоту» своим пациентам. И сам, когда выдается свободное время, отправляюсь в лес. Во вторник нашел подберезовик. В среду вернулся с пустыми руками. У нас в Подмосковье был легкий заморозок. Но важен сам процесс…»