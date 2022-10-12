Мировая энергетическая война началась: вслед за «Северным потоком» из строя выведен российский нефтепровод «Дружба»

Часть инфраструктуры нефтепровода "Дружба" в Германии. Фото: DPA/ТАСС

Энергетическая война против Германии продолжается: на северной ветке нефтепровода «Дружба», которая проходит по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, как сообщил польский оператор нефтепроводов PERN, произошла утечка. В Германии российской нефтью, поступающей по этому трубопроводу, снабжается нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт. Несмотря на то, что немцы месяц назад «национализировали», то есть попросту конфисковали в свою пользу НПЗ, принадлежавший дочке Роснефти, Россия продолжала поставлять ему свое сырье. Теперь, похоже, это уже в прошлом.

Поляки, сообщившие об «утечке», тут же заявили, что ее причиной могли стать «случайные повреждения», признаков саботажа (так в ЕС предпочитают называть теракты) не обнаружено. Однако глава минэнерго и вице-премьер Сербии Зорана Михайлович в эфире Prvoj TVУ заявила, что утечка на нефтепроводе «Дружба» — продолжение того, что случилось с «Северным потоком» и «Северным потоком-2». А на них, как однозначно признали шведы и датчане, в чьих водах случилось ЧП, совершен именно саботаж. Поэтому сомневаться, кому это выгодно и против кого ударили, не приходится: однозначно, против ФРГ.

Не случайно и то, что про «случайные повреждения» нефтепровода «Дружба» сообщила Польша. Именно она, судя по словам и делам ее правительства, собирается стать главным хабом энергоносителей в ЕС, выбив Германию из этого уже формировавшегося в ее пользу статуса. Все логично: газовым хабом после подрывов «Северных потоков» ФРГ уже не быть. И вот еще удар - вполне в духе поставленной задаче полной остановке поставок российских энергоносителей немцам.

Вид на трубы нефтепровода "Дружба" в порту польского Гданьска. Фото: EPA/Barbara Ostrowska/ТАСС

Германия в санкционном запале ранее заявила, что сама откажется от российской нефти с декабря. Однако до него еще немало времени, к тому же надежды заменить нефть с востока на какую-то другую пока не оправдываются. Так что предположить, чем для немцев обернутся «случайные повреждения» на нефтепроводе, нетрудно: экономические проблемы страны и трудности ее для ее промышленности обострятся.

Теперь логично ожидать, что «случайные повреждения» могут случиться и на южной ветке нефтепровода «Дружба», по которой сырье получает Венгрия, Чехия и Словакия. К этой ветке собиралась подвести свою нитку трубопровода и Сербия. Вчера президент Путин сообщил о предотвращении попытки взрыва газопровода «Турецкий поток» в Черном море украинскими террористами. Инфраструктурная война в Европе набирает обороты. И ведется она, что становится все более ясным, не только против России, но и против самой Европы.