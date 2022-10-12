Бастрыкин: установлены 12 лиц причастных к взрыву на Крымском мосту

Установлены 12 лиц, которые имеют непосредственное отношение к совершению террористического акта на Крымском мосту. Фото: REUTERS

Председатель СК России провел в Симферополе оперативное совещание по вопросам расследования уголовного дела о теракте на Крымском мосту

«Первый заместитель Председателя СК России Эдуард Валерьевич Кабурнеев доложил, что для расследования уголовного дела создана усиленная следственная группа, в которую вошли опытные следователи, криминалисты, эксперты Следственного комитета из центрального аппарата и ряда региональных подразделений. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками ФСБ и МВД России», - сообщили в СК России.

Кабурнеев также доложил, что по уголовному делу проведены «десятки обысков в ряде регионов России, а с места происшествия изъяты различные фрагменты, которые анализируются следователями и криминалистами, и по ним назначены необходимые экспертизы».

Это говорит о том, что рано или поздно будут выявлены все, кто прикасался, маскировал взрывчатку или просто стоял рядом. Сегодня экспертизы позволяют проводить такие исследования. Число фигурантов и так уже выросло. С утра на 4 человека.

«В рамках уголовного дела установлены 12 лиц, которые имеют непосредственное отношение к совершению террористического акта. Полученные на данный момент доказательства свидетельствуют о том, что террористический акт организован спецслужбами Украины», - подчеркнул на совещании глава СК России Александр Бастрыкин.

Следователям удалось установить весь маршрут передвижения взрывного устройства, закамуфлированного в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой.

Напомним, первоначально сформированный груз был доставлен из порта Одессы в Болгарию, затем переправлен в Грузию, оттуда в Армению, где прошел процедуру таможенного оформления, затем возвращен в Грузию, откуда был ввезен в Российскую Федерацию.

Сейчас СК и ФСБ России проводят все необходимые следственные действия, «направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и иных лиц, причастных к преступлению».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Террористы с «Иглами»: высшее руководство Украины готовило серию терактов на территории России

Приказ о взрыве отдал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины (подробности)