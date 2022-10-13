«Поднятую целину» Михаила Шолохова спас от цензуры Сталин

Встреча Шолохова с донскими казаками.

При жизни писателя роман издавался 298 раз, общим тиражом почти 25 миллионов экземпляров, он изучался в школе. Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН, который, кстати, тоже отмечает в этом году 90-летие, впервые освободил текст «Поднятой целины» от большого количества ошибок, опечаток, необоснованных редакторских вмешательств. Всего было внесено 207 документально и научно подтвержденных поправок!

Об этом KP.RU рассказала Елена Тюрина, старший научный сотрудник Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН.

– После публикации «Тихого Дона» критики сильно ругали Шолохова за то, что белые показаны более детально, а красные – схематично. А как приняли новый роман?

– Да, критики и обычные читатели присылали мешки писем, советовали сделать Григория Мелехова коммунистом. Сталин тоже поинтересовался в 1935-м судьбой главного героя, на что Шолохов полушутя ответил: «Я очень хотел и уговаривал Григория, а он никак не хочет вступать в партию».

В 1932-м редактор журнала «Новый мир», прочитав рукопись «Поднятой целины», побоялся публиковать сцены раскулачивания, а Шолохов не захотел печатать роман без них. Большие фрагменты текста Михаилу Александровичу удалось отстоять, но в журнальной публикации 1932 года все-таки изъяли фразу коммуниста Нагульнова: «Тысячи станови зараз дедов, детишков, баб... Да скажи мне, что надо их в распыл... Для революции надо... Я их из пулемета всех порежу». Из слов Семена Давыдова изъяли упоминание Троцкого: «С Троцким мы, знаешь, как поступили?», заменив на «С врагами». Да и авторское название романа «Потом и кровью» поменяли на всем сегодня привычное, оно, кстати, Шолохову не понравилось. В письме сотруднику библиотечного отдела ЦК ВКП(б) Е.Г. Левицкой он сокрушался: «Ну, что за ужасное название! Ажник самого иногда мутит. Досадно». «Поднятая целина» – нейтральное, даже оптимистичное название, оно не совсем соответствовало содержанию романа, в то время как «Потом и кровью» полностью отражало ситуацию в стране и в деревне.

Обложка журнала "Новый мир", где была опубликована первая книга романа.

– Это правда, что роман вообще могли бы не напечатать, если б не вмешался Сталин?

– Прочитав в рукописи «Поднятую целину» и узнав, что книге не дает ходу цензура, Сталин сказал: «Что там у нас за путаники сидят? Мы не побоялись кулаков раскулачить – чего же теперь бояться об этом писать! Роман надо печатать». Генсек помог не только с «Поднятой целиной», но и ранее, летом 1931-го, с публикацией в журнале «Октябрь» 3-й книги «Тихого Дона», где были показаны сцены Гражданской войны, Вешенского восстания. Сталин, к слову, не только Шолохову помогал. Благодаря ему восстановили в театральном репертуаре запрещенный Главлитом спектакль «Дни Турбиных» Михаила Булгакова. После письма Сталину Лили Брик о том, что книги Маяковского не издаются, поэта вновь начали издавать, открыли музей, переименовали улицу в его честь.

– Шолохов вел переписку со Сталиным - о чем он писал вождю?

– Шолохов единственный советский писатель, который написал 15 писем лично Сталину о перегибах в политике и в защиту репрессированных. На все письма он получил ответы, Михаил Александрович встречался с генсеком, больше, чем другие писатели. Все, что не вошло в роман «Поднятая целина» – есть в переписке Шолохова со Сталиным. Одной лишь коллективизации было посвящено четыре письма. Самым длинным было послание на 20 страницах про массовый голод и невыполнение плана хлебозаготовок в 1933 году.

У Сталина и Шолохова сложился уважительный диалог. Сталин выделил зерно, чтобы не умерли с голоду земляки Шолохова в 1933 году. Однако в ответном письме подробно объяснил, что «иногда наши работники, желая обуздать врага, бьют нечаянно по друзьям и докатываются до садизма. Но это не значит, что я во всем согласен с вами. … А другая сторона состоит в том, что уважаемые хлеборобы вашего района (и не только вашего района) проводили «итальянку» (саботаж!) и не прочь были оставить рабочих, Красную армию – без хлеба».

– Начало хрущевской оттепели как-то отразилось на текстах романов Шолохова?

– Да, из «Тихого Дона» убрали вписанный ранее редакторами фрагмент о том, что ситуация на Южном фронте начала улучшаться после того, как туда прибыл Сталин и предложил план разгрома южной контрреволюции. Написали просто: «Вскоре обстановка на Южном фронте резко изменилась». В «Поднятой целине» тоже изъяли полторы страницы текста (это была самая большая купюра!), связанных со Сталиным. Жители Гремячьего лога выбирали имя для своего колхоза и назвали его в честь вождя. Это цензура хрущевской эпохи не пропустила.

Вообще, после смерти Сталина у Шолохова возникли сложности с изданием других произведений, в частности глав романа «Они сражались за Родину». Писателя не допускали в архивы, Хрущев говорил, что, мол, время писать о войне, да и о 1937-м, еще не пришло. Брежнев реагировал аналогично.

Во многом поэтому в первой книге «Поднятой целины» Шолохов использует материалы из газет и даже стиль романа другой, не как в «Тихом Доне». Он сам говорил, что приблизил его к газетной форме подачи материала.

Крестьяне колхоза "Большевистский" читают главы из "Поднятой целины".

– Получается, сложнее Шолохову было после смерти Сталина?

– Да нет, просто в разное время и при разных правителях убирали что-то свое. Больше всего изъятий было в 1933 году. В «Тихом Доне» убрали характеристику Прохором Зыковым поляков: «Ну, пришли мы на эту Украйну, пощупали полячишков. Так себе вояки, жидковатые хребтиной. Гордости в них напхато, как в кормленой свинье дерьма, а бегают шибко, когда нажмешь».

Помимо Троцкого изъяли имена всех репрессированных исторических деятелей. Слово «хохол» заменили на «украинец». В 1935 году вымарали почти всю ненормативную лексику, а где не смогли по смыслу убрать, заменили более нейтральными выражениями.

Были и малообъяснимые редакторские поправки: «сюртуки» у казаков во всем тексте меняли сперва на «пиджаки», а потом на «куртки». Обычное слово «сзади» у Шолохова почти повсеместно зачем-то заменили на «позади».

– Шолохов был не только одним из самых издаваемых писателей в СССР, но и самым переводимым на иностранные языки. Сейчас за рубежом его читают?

– С началом перестройки и в 1990-е Шолохова подвергли жесточайшей критике за то, что его возвеличивали на официальном уровне. Стали сокращать часы изучения его произведений в школе. В последние десятилетие нет единой школьной программы. Каждая школа и учитель вправе выбирать. Но даже в рамках одной программы 4-х томному роману «Война и мир» Толстого отводится 22 часа, а роману-эпопее из 4-х книг «Тихому Дону» только – 9 часов. Повсеместно изучавшаяся при советской власти «Поднятая целина» давно изъята из обязательного прочтения в школе.

Зато в Китае и Индии интерес к Шолохову с каждым годом только увеличивается. Писатель и в ХХ веке был переведен на китайский язык, а в начале XXI издали полное собрание сочинения Шолохова в 8 томах на китайском с новым переводом. В китайской литературе у Шолохова много последователей. Творчество писателя и описанная в нем жизнь простых людей, крестьян также оказались очень близки и понятны населению Индии.

– Произведения Шолохова – это история нашей страны. Созвучны ли они нынешнему времени?

– Читайте Шолохова. История повторяется по спирали. Михаил Александрович не только отразил все главные поворотные события развития страны в ХХ веке, но и показал психологию и чувства людей в смутное время, во время воин, когда относительно легко можно посеять вражду и столкнуть народы и людей одной страны.

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