Агата Муцениеце показала нового избранника

Фото: Алина ЧЕРНОВА

В соцсети попали снимки, на которых известная актриса Агата Муцениеце и певец VAVAN, актёр Владимир Селиванов по роли Вована из «Реальных пацанов», страстно целуются.

Совсем недавно Владимир и Агата были вместе замечены в Нальчике — фанаты обнаружили в социальных сетях артистов похожие места, снимки и кадры. Позже стало понятно, что актеры проводили время вместе.

Фото: Алина ЧЕРНОВА

Об этом также говорят совместные фотографии, которые выложили в соцсети неизвестные — на них видно, что Агата и Владимир делали съёмку в стиле «love-story».

-Мы с Агатой действительно вместе ездили в Нальчик, от вас ничего не скроешь, — признался KP.RU VAVAN, — через пару дней сделаем заявление…

Владимир Селиванов также намекнул, что помимо актерской деятельности, между ним и Агатой много общего.

-Я искренне рад нашему знакомству, она — мой человек на все 100%, - признался KP.RU артист.

Владимир Селиванов намекнул, что, помимо актерской деятельности, между ним и Агатой много общего. Фото: Алина ЧЕРНОВА

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