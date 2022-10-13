Россия экспортирует нефть двумя способами – по трубопроводам и морским путем. Если брать в цифрах, то в сутки мы в среднем добываем 10,7 млн баррелей. Фото: Shutterstock

Потолок цен на нефть из России-2022

Не дает покоя западным политикам рекордная прибыль, которую Россия получает от продажи энергоносителей. Поэтому страны «Большой семерки» уже давно грозятся ввести ограничение цены российской нефти. Ввести ценовой потолок на нефть из России предлагается с 5 декабря 2022 года.

Но сумма, о которой может идти речь, до сих пор не называлась. И вот министр финансов США Джанет Йеллен на встрече Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне заявила, что российская нефть должна стоить $60 за баррель. Но тут же проявила заботу, добавив, что Россия все равно останется с прибылью. Сегодня, кстати, нефть на бирже стоит $75 за баррель.

При этом агентство Bloomberg пишет: США опасаются, то осле введения потолка «черное золото» подорожает. Логическая цепочка тут проста: вводится потолок - Россия урезает продажи нефти - на рынке «черного золота» становится меньше - дефицит всегда дорожает.

Попробуем разобраться, что все это значит и каковы будут последствия.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что российская нефть должна стоить $60 за баррель. Фото: REUTERS

ДРУЖБА ДРУЖБОЙ, А ДЕНЬГИ СЧЕТ ЛЮБЯТ

Еще раз: цифра в $60 за баррель – не окончательная, пока это только мнение одного, пусть и высокопоставленного, чиновника. А еще потолок цен, судя по риторике иностранных политиков, будет касаться только нефти, которая поставляется танкерами по морю.

Россия экспортирует нефть двумя способами – по трубопроводам и морским путем. Если брать в цифрах, то в сутки мы в среднем добываем 10,7 млн баррелей. Из них 7,4 млн уходят на экспорт. Если полгода назад Европа забирала себе половину этого объема, то в июне уже 1,8 млн баррелей. А сейчас и вовсе 660 тысяч. Эту цифру приводит в своей аналитике Bloomberg. Остальной объем мы отправили на Восток.

По трубам уходит около 30-35% экспортной нефти. И цена на нее, как правило, зафиксирована длинными контрактами. Остальное - то бишь примерно две трети - по морю. А это значит, что установленный потолок цен грозит России серьезным падением прибыли.

Экономист рассказал о возможном ответе на потолок цен на нефть из России

Как на введение потолка отреагируют российские власти? Главный возможный ответ уже озвучен: и президент Владимир Путин, и вице-премьер Александр Новак заявили, что Россия не будет поставлять нефть в те страны, которые введут потолок. Но сможет ли наша страна помешать введению такого потолка?

- С нашей стороны рычагов к продавливанию своей позиции практически нет, - говорит Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики. - А у США есть. Они могут объявлять вторичные санкции тем странам, которые откажутся вступать в потолочный сговор. И как поведет себя Китай или Индия в таком случае? С одной стороны, они - за нас, но с другой, по $60 покупать нефть гораздо выгоднее, чем по $70-75.

Правда, эксперты говорят, что $60 за баррель – это, действительно, для нас не худшая цена. В России цена отсечения - $44,2 за баррель. Что такое цена отсечения? Эта грань, при которой баланс бюджета равен нулю. Ценой в $44,2 страна пополняет бюджет так, чтобы он не был дефицитным. А все, что сверху - это плюс для бюджета, и сейчас уходит в резервный фонд. Разумеется, себестоимость нефти еще ниже цены отсечения. Поэтому с $60 у нас тоже будет прибыль. Но ниже, чем могла бы быть.