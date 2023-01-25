90 секунд до края пропасти: Что за часы показывают время, оставшееся до ядерного апокалипсиса

Перевод секундной стрелки в этот раз сделан в ответ на несколько угроз: изменение климата, применение ядерного оружия и пандемии. Фото: EAST NEWS

Мировые СМИ облетела новость, что «до края пропасти, то есть точки ядерного апокалипсиса осталось 90 секунд, и стрелки Часов Судного дня перевели за 10 секунд вперед».

Часы Судного дня – символическое изобретение Bulletin – некоммерческой организации, состоящей из экспертов в области безопасности, а также бывших политических лидеров. Сейчас они считают, что человечество находится во времени беспрецедентной опасности, которая увеличила вероятность глобальной ядерной катастрофы.

Эти часы придумали 75 лет тому назад. В 1947 году они были установлены на 7 минут до полуночи; полночь означает апокалипсис, спровоцированный человечеством.

В разгар холодной войны Часы Судного дня показывали 2 минуты до полуночи, в 2020 году – 100 секунд до полуночи, впервые переместившись в пределах 2-минутной отметки.

Ежегодно члены Bulletin анализируют мировые угрозы и решают – в каком положении зафиксировать стрелки часов, которые не являются инструментом реального прогнозирования или оценки ситуации, а метафорическим указателем.

Перевод секундной стрелки в этот раз сделан в ответ сразу на несколько угроз: изменения климата, применения ядерного оружия и пандемий.

Член научно-исследовательского отдела Bulletin, профессор Стив Феттер, комментируя решение организации, особо отметил увеличение ядерных угроз со стороны Индии, Пакистана и Северной Кореи; он также упомянул украинский конфликт.

- Практически со всех точек зрения риск ядерной катастрофы сегодня выше, чем в прошлом году. – сказал он.

В Bulletin надеются, что перевод стрелок Часов Судного дня станет сигналом тревоги для мировых лидеров и общественности.