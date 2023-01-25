Эксперт раскрыл секрет преображения Филиппа Киркорова: для вечной молодости достаточно всего этих трех процедур

Поп-король сделал пластику и вставил голубые линзы, чтобы добиться вау-эффекта. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В новый год 55-летний Филипп Киркоров вошел с новым лицом и телом, скинув пару десятков лет и лишние килограммы. После визита к пластическому хирургу поп-король стал обладателем рельефного пресса, распахнутого взгляда и идеально ровного лба. Однако, к каким именно процедурам ему пришлось прибегнуть, артист скрывает.

Между тем, экспертам достаточно одного пристального взгляда, чтобы по фото определить волшебные манипуляции с лицом и телом Филиппа Бедросовича. Так, пластический хирург Владимир Плахотин уверен, что для вечной молодости певец выбрал три процедуры, одну из которых ему ещё предстоит сделать.

1. Эндоскопический височный лифтинг

- С возрастом лицо "падает", в том числе веки - взгляд становится как будто бы исподлобья. Киркорову провели эндоскопический височный лифтинг - "подобрали" лоб, брови, наружные углы бровей, височную часть; подтянули так называемую среднюю зону - зону под глазами, щечную область, - объясняет пластический хирург. - При эндоскопии делаются небольшие разрезы по 1,5 - 2 см на в волосистой части лба и висков, чтобы шрамов впоследствии не было видно. Через эти три прокола врач заходит эндоскопом и отделяет мышцы от надкостницы, чтобы освободить мышечную ткань и подтянуть ее наверх.

2. Блефаропластика нижних век

- Также поп-король прибегнул к блефаропластике нижних век и чек-лифтингу - нижняя часть орбиты в прекрасном состоянии, - отмечает Владимир Плахотин. - У Филиппа Бедросовича получились идеальные брови, лоб и нижние веки, благодаря чему глаза распахнулись.

3. Пластика верхних век

- Верхние веки артиста пока не трогали, потому что после эндоскопического височного лифтинга должно пройти какое-то время - нужно понять, на сколько поднимутся брови, и затем уже "подбирать" остатки, - уверен наш эксперт. - У Филиппа есть небольшая грыжа на верхних веках - скорее всего, ее вытянут и перераспределят вдоль века, чтобы не было западания, и "подберут" излишки кожи. Думаю, в ближайшее время мы увидим результат этой процедуры, и тогда Киркоров будет выглядеть на 100% по-королевски.

Кроме того, поклонники подозревают, что певец неслучайно покрасил бороду и сделал ее более объемной: якобы под волосами могут скрываться шрамы. Однако, Владимир Плахотин в этом сомневается.

- Борода Киркорова если что-то и скрывает, то только брыли. Шрамов от операций там нет - они все либо за, либо перед ушами, - говорит пластический хирург.

А ЧТО ЕЩЕ?

Живот певца, по мнению нашего эксперта, перенес серьезное хирургическое вмешательство.

- Если делать по максимуму, на животе убирается большое количество жира - до 4-5 кг. Это так называемая VASER-липосакция, которую проводят с помощью специального американского аппарата, - продолжает Плахотин. - Сначала подкожно-жировую клетчатку наполняют определенным раствором, она разрушает жир до состояния кашицы. И потом другим аппаратом мы эту кашицу высасываем. Такая техника прекрасно убирает всё лишнее: между мышечной стенкой и кожей остается буквально сантиметр подкожно-жировой клетчатки. И за счет этой же технологии возможно прорисовывание так называемых "кубиков" пресса. Скорее всего, Киркорову сделали также пластику живота: живот подрезали, пупок переместили повыше, а сам разрез убрали в паховую область.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Сколько стоит такое преображение?

- Думаю, Филипп Бедросович одновременно делал пластику живота и лица, работали параллельно два специалиста. Лицо, скорее всего, стоило около 1 млн. Живот - от 1-1,5 млн. Так что в 3 млн максимум певец уложился, - полагает наш эксперт.