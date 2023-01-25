Больше половины россиян вынуждены нанимать детям репетиторов

Родители, жалуются, что школы плохо готовят учеников к выпускным экзаменам Фото: Shutterstock

В 2022 году спрос на репетиторов вырос на 38%. Особенно популярны стали уроки подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Родители видят, что ребенок не может усвоить программу в школе и обращаются за сторонней помощью. В итоге, к помощи платных наставников прибегают почти 60% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

Так, треть опрошенных считают, что школа дает ребенку только базовые знания и не следит за полноценным погружением школьников в дисциплины, поэтому, когда наступает пора сдавать ЕГЭ или ОГЭ, ребята не могут ответить на половину вопросов, и приходится нанимать им репетиторов для более глубокого изучения предмета.

Еще 28% опрошенных говорят, что даже с текущими предметами их ребенок не всегда справляется в школе и нуждается в репетиторстве. Родители жалуются, что часто учителя непонятно объясняют темы и не проверяют, все ли смогли усвоить материал, не включают индивидуальный подход и не могут заинтересовать школьников.

Еще 21% респондентов также отметили, что их ребенок не может самостоятельно справиться со школьной программой, но нанимать репетитора родители по каким-то соображениям не хотят или не могут себе этого позволить, поэтому сами помогают ребенку разобраться в темах, как могут.

Еще 10% признают, что ребенок их учится не очень, не все предметы ему интересны и не всю программу он понимает, зато учится полностью сам, без посторонней помощи.

И только оставшиеся 10% участников исследования сообщили, что абсолютно довольны своей школой и уровнем образования, который она дает. Ребенок ходит на занятия с удовольствием, все понимает и способен без помощи репетиторов достойно написать любую контрольную и сдать любой экзамен.

«Если репетитор понадобился, то учителя плохие. При хорошем учителе, ученикам репетиторы не нужны», - уверенно говорит участница опроса.

«Считаю, что репетиторов вообще не должны быть. Если ребенку понадобился репетитор, значит, ему не подходит его школа и его учителя, которые не могут разъяснить базовую программу», - соглашается другая.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 5,1 тысячи человек.

Напомним, ранее сайт KP.RU рассказал, сколько стоят занятия с репетиторами и дал советы, как не нарваться на халтурщика.

Как оказалось, самыми дорогими и самыми востребованными педагогами стали репетиторы, которые берутся подготовить ребенка к выпускным экзаменам ЕГЭ или ОГЭ, а также к профильным вступительным экзаменам в вуз или помогают подтянуть знания для участия в предметных олимпиадах.