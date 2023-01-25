Сбежавший в Израиль Семен Слепаков поглумился над русскими солдатами и оскандалился

Семен Слепаков Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Семен Слепаков возмутил россиян новой песней под названием "Колыбельная". Народ усмотрел в ней глумление над российскими солдатами. Граждане призвали запретить сбежавшему в Израиль артисту зарабатывать в России.

Семен Слепаков год назад эмигрировал в Израиль. Шоумен активно дает концерты за границей и уверяет, что у него все хорошо. До недавнего времени он не делал никаких заявлений ни о Россию, ни о россиянах. А на днях разместил в блоге песню.

Некогда любимый на Родине комедийный актер высмеял гибель солдат. Пел он от лица матери, потерявшей сына в СВО. Россияне усмотрели в этом глумление. Композиция вызвала народный гнев. В адрес артиста летят проклятия.

"Слепаков - совершенно запредельная гнида и сволочь", - отметил радиоведущий Армен Гаспарян, услышав композицию, в которой тот глумится над российскими солдатами.

Журналист Андрей Сидорчик тоже высказался по этому поводу: "Тусующийся в Израиле Семен Слепаков решил, что для его новой глумливой песни отличная тема - мать погибшего солдата. Русского, конечно. Сема, а давай выдай что-то подобное про мать израильского солдата. Очень хочется посмотреть, как долго продлится после этого твое пребывание на земле обетованной".

Колумнист "Комсомольской правды" Александр Гришин написал на сайте kp.ru: "Сема выдал совершеннейшую эталонную мерзость - вот эту свою «Колыбельную», окрещенную им «сатирической». В тексте которой он, выступая от имени России, Родины-матери, глумливо поет про русских солдат убаюкивающей песенкой для трехлетнего малыша. Никакая это не сатира, а мерзость какая-то, гниль, вонь, слизь, пляски на могилах и издевательства над настоящими матерями, похоронивших своих сыновей-героев..."

Возмутился и сенатор Константин Долгов. Он сообщил, что за дискредитацию ВС РФ юмориста стоит не только лишить гражданства, но и запретить ему всю концертную деятельность в России, в том числе корпоративы.

В свою очередь, Фонд защиты национального исторического наследия обратился к министру юстиции России Константину Чуйченко с инициативой о внесении Слепакова в реестр иностранных агентов из-за песни, дискредитирующей Вооруженные силы РФ.

А ведь ранее Слепаков получал десятки миллионов рублей в России. Он был одним из самых высокооплачиваемых юмористов страны, а за свое присутствие на частных мероприятиях брал не менее 4-5 млн рублей.

В Израиле ценник пришлось пересмотреть, гонорар за корпоративы Семен снизил до 2,5 млн рублей, упали цены и на его концерты.