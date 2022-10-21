Появились неприглядные подробности побега Семена Слепакова из России

Семен считался одним из самых высокооплачиваемых артистов Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Семен Слепаков несколько месяцев назад эмигрировал в Израиль. Юморист перевез в Тель-Авив всю семью. Сейчас он активно дает концерты на чужбине, рассказывая о том, что его переезд был непростым. Цены на билеты варьируются от трех до семи тысяч рублей. Меж тем внезапно выяснилось, что у резидента Comedy Club после побега из России есть некие невыполненные обязательства.

Правду про бегство Семена Слепакова рассказал Стас Барецкий. Он утверждает, что артист занял денег у всех знакомых, а потом уехал и не возвращает долги.

"Он мне звонил, просил денег. Я вам больше скажу: он мне должен пару миллионов долларов. Под проект просил и не отдает. И, как я понимаю, он не только мне должен, есть еще пара человек. Видимо, подсобрал деньжат и решил рвануть в Израиль", - негодует шоумен.

Он надеется, что Слепаков одумается и рассчитается с кредиторами. В противном случае Барецкий настроен решительно. Он готов лично отправиться в чужую страну, чтобы разобраться с должником.

"Я его найду, если он не вернет мне долг. Надеюсь на его порядочность", - цитирует его Teleprogramma.pro.

Стоит отметить, что в России Семен считался одним из самых высокооплачиваемых артистов. Как недавно объявил Вячеслав Манучаров, шоумен зарабатывал порядка 120 миллионов рублей в год. "По 10 млн рублей ежемесячно. Плюс 200 млн получил на реализацию своего творческого проекта, который так и не снял. Попросил еще 100 млн", - откровенничал Манучаров.