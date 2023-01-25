В школьную программу возвращают "Как закалялась сталь": За что "выгнали" книгу Островского и почему сейчас "реабилитируют"

Книга не раз экранизировалась. Одну из ролей Павла Корчагина сыграл артист Василий Лановой. Фото: кадр из фильма.

Министерство просвещения вернёт в школьную программу роман Николая Островского «Как закалялась сталь», рассказ Алексея Толстого «Русский характер» и произведения про Великую Отечественную войну. Об этом со ссылкой на слова министра Сергея Кравцова сообщила пресс-служба ведомства.

«Как закалялась сталь» исчезла из школы еще при СССР, 1989 году. И сегодня толком никто не помнит, какие были аргументы. Но в целом понятно: боролись со слишком ярко выраженным большевистским наследием, «уравновешивали». Вставляли в программу что-то другое, то, что казалось тогда более актуальным. А программа не резиновая. Чем-то надо было жертвовать. «Сталь» стала одной из первых жертв.

Книга Николая Островского основана на истории его жизни.

«ДУРАЦКАЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ»

Журналистка, в недавнем прошлом член СПЧ Екатерина Винокурова привела еще один аргумент, который наверняка звучал в 1989: художественности мало.

«А вот теперь мне жаль школьников. На мой вкус, «Как закалялась сталь» - одно из самых дурацких по содержанию и бездарных по форме советских произведений», - пишет в своем телеграм-канале журналистка Екатерина Винокурова.

И тут бы сказать, мол, на вкус и цвет товарищей нет. На вкус Екатерины Винокуровой – так себе книга. А писателям Ромену Роллану и поэту Луи Арагону роман Николая Островского нравился. Но разговор о вкусах заведет нас слишком далеко. А мы не литературоведы. Рискую поставить вопрос так: а школьная программа по литературе – одна для чего? Для оттачивания безупречного вкуса, искусства жонглировать рифмами и стилями, или – для воспитания маленьких людей? Понимаем, что многим такая поставка вопроса покажется странной. Мол, берите частушки, да воспитывайте. Но не будем передергивать (не наш метод). Если есть книга, роман. Признанная многими и многим известная. И она в состоянии чему-то очень важному научить. Может, как раз такое – для школьной программы и нужно?

Любили ли мы эту книгу, когда были детьми? Нас настолько поражала, пленила трагическая судьба автора, переполняло человеческое сочувствие к нему, что мы как-то не задавались литературными вопросами. Подобное было с другой книжкой советского курса, «Белый Бим черное ухо». Читали и плакали. Может, там деепричасти как-то не так поставлены, а мы плакали.

В советское время многие верноподданнические романы-однодневки издавались огромными тиражами, но быстро забывались читателями – не спасало включение ни в какую обязательную программу. Но «Сталь» любили не по приказу.

Еще на ее первые издания в библиотеках выстраивались очереди – сохранились письма граждан, где говорится, что один экземпляр ждут 176 человек (!). Островский получил немало писем из многих стран мира и со всех континентов – Америки, Европы, Австралии… На прижизненное издание «Как закалялась сталь» на английском языке отозвался даже совсем не коммунистический еженедельник Reynold’s Illustrated News: «Островский в известном смысле гений». В лютую зиму 1942 года в блокадном Ленинграде – умирающем городе, в котором почти не было власти – книгу переиздали по инициативе горожан, это исторический факт. Тираж печатали, крутя машины руками, поскольку электричества не было. Выпустить смогли только 10 тыс. экземпляров – но издание было распродано за два часа.

Секрет успеха прост: Островский писал о себе, о том, что любил и во что верил, за что в конечном счете и умер. Лирический герой романа Павел Корчагин почти буквально повторяет судьбу автора: рабочая юность в украинском захолустье, чтение романов о революционерах, увлечение коммунистическими идеями, фронты Гражданской войны и борьба с антикоммунистическим подпольем.

И самая яркая часть романа – созидательный бесплатный, поистине коммунистический труд, строительство узкоколейки для подвоза дров в Киев, страдавший от недостатка топлива и продовольствия. Бесплатный ручной труд без отдыха, почти без инструментов, без теплой одежды, без выходных, под пулями ненавидящих советскую власть и напуганных строительством дороги крестьян-повстанцев («белобандитов»).

Там, на гражданской войне и на строительстве «светлого будущего» и оставил своё здоровье, без остатка израсходовав свою молодую жизнь писатель Николай Островский и его «двойник» Павка Корчагин. Писать книги умирающий, ослепший и парализованный Островский стал только когда не смог уже ни воевать, ни махать кайлом на стройках коммунизма.

НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО

Но могу ли я еще раз задать другой неудобный вопрос? А можно ли вот так запросто взять, и вырвать книгу из школьного дискурса? А потом вставить ее на место, как будто так и было?

- Лично я к произведению Николая Алексеевича Островского отношусь с огромным уважением, - говорит филолог, главный редактор журнала «Историк» и школьный учитель Владимир Рудаков. Это одно из важнейших произведений литературы по крайней мере, довоенного времени. На ней выросло целое поколение людей, в том числе те, кто спас страну во время Великой Отечественной войны. Однако вопрос, должно ли это произведение быть в современной школьной программе, не имеет однозначного ответа. Как событие в литературе этот текст, безусловно, заслуживает интереса. Но будет ли это произведение понятно современным школьникам? Я не знаю. Если вчера у нас весь советский народ изучал «Как закалялась сталь», потом произведение выкинули, а теперь опять возвращают, это не добавляет авторитета школьному предмету «Литература».

Не объясняли тогда – объясните хотя бы сейчас. И не нам, а детям. Например, так: «современное искусство пронизано фальшью и неискренностью. Но ваша жизнь, ребята, она настоящая. Вам предстоит пережить подлинные взлеты и падения. Иногда вам может быть больно и одиноко. Быть может, вам будет казаться, что вы потеряли все. И мы предлагаем вам книгу парня, который действительно потерял все, но – остался не сломлен. Может, вам поможет его пример. Там другие времена, другие люди, другие правила, но какая разница. Главное, что там настоящий человек». Жалко, что поверхностное суждение Екатерины Винокуровой – вот оно, есть. А таких слов – нету.

- Должен быть комплексный подход, - считает Рудаков. - Точечное расширение списка книг программы лишь расширяет число тех изданий, которые и так наши школьники читают неохотно. И это может привести к эффекту накопления, когда перед ребенком будет лежать такая груда книг, за которую и браться не имеет смысла – всё равно за школьные годы не осилишь.