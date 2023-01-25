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Общество25 января 2023 17:45

В школьную программу возвращают "Как закалялась сталь": За что "выгнали" книгу Островского и почему сейчас "реабилитируют"

Глава Минпросвещения пообещал вернуть в школьную программу роман "Как закалялась сталь"
Алексей АНТОНОВ
Книга не раз экранизировалась. Одну из ролей Павла Корчагина сыграл артист Василий Лановой.

Книга не раз экранизировалась. Одну из ролей Павла Корчагина сыграл артист Василий Лановой.

Фото: кадр из фильма.

Министерство просвещения вернёт в школьную программу роман Николая Островского «Как закалялась сталь», рассказ Алексея Толстого «Русский характер» и произведения про Великую Отечественную войну. Об этом со ссылкой на слова министра Сергея Кравцова сообщила пресс-служба ведомства.

«Как закалялась сталь» исчезла из школы еще при СССР, 1989 году. И сегодня толком никто не помнит, какие были аргументы. Но в целом понятно: боролись со слишком ярко выраженным большевистским наследием, «уравновешивали». Вставляли в программу что-то другое, то, что казалось тогда более актуальным. А программа не резиновая. Чем-то надо было жертвовать. «Сталь» стала одной из первых жертв.

Книга Николая Островского основана на истории его жизни.

Книга Николая Островского основана на истории его жизни.

«ДУРАЦКАЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ»

Журналистка, в недавнем прошлом член СПЧ Екатерина Винокурова привела еще один аргумент, который наверняка звучал в 1989: художественности мало.

«А вот теперь мне жаль школьников. На мой вкус, «Как закалялась сталь» - одно из самых дурацких по содержанию и бездарных по форме советских произведений», - пишет в своем телеграм-канале журналистка Екатерина Винокурова.

И тут бы сказать, мол, на вкус и цвет товарищей нет. На вкус Екатерины Винокуровой – так себе книга. А писателям Ромену Роллану и поэту Луи Арагону роман Николая Островского нравился. Но разговор о вкусах заведет нас слишком далеко. А мы не литературоведы. Рискую поставить вопрос так: а школьная программа по литературе – одна для чего? Для оттачивания безупречного вкуса, искусства жонглировать рифмами и стилями, или – для воспитания маленьких людей? Понимаем, что многим такая поставка вопроса покажется странной. Мол, берите частушки, да воспитывайте. Но не будем передергивать (не наш метод). Если есть книга, роман. Признанная многими и многим известная. И она в состоянии чему-то очень важному научить. Может, как раз такое – для школьной программы и нужно?

Любили ли мы эту книгу, когда были детьми? Нас настолько поражала, пленила трагическая судьба автора, переполняло человеческое сочувствие к нему, что мы как-то не задавались литературными вопросами. Подобное было с другой книжкой советского курса, «Белый Бим черное ухо». Читали и плакали. Может, там деепричасти как-то не так поставлены, а мы плакали.

В советское время многие верноподданнические романы-однодневки издавались огромными тиражами, но быстро забывались читателями – не спасало включение ни в какую обязательную программу. Но «Сталь» любили не по приказу.

Еще на ее первые издания в библиотеках выстраивались очереди – сохранились письма граждан, где говорится, что один экземпляр ждут 176 человек (!). Островский получил немало писем из многих стран мира и со всех континентов – Америки, Европы, Австралии… На прижизненное издание «Как закалялась сталь» на английском языке отозвался даже совсем не коммунистический еженедельник Reynold’s Illustrated News: «Островский в известном смысле гений». В лютую зиму 1942 года в блокадном Ленинграде – умирающем городе, в котором почти не было власти – книгу переиздали по инициативе горожан, это исторический факт. Тираж печатали, крутя машины руками, поскольку электричества не было. Выпустить смогли только 10 тыс. экземпляров – но издание было распродано за два часа.

Секрет успеха прост: Островский писал о себе, о том, что любил и во что верил, за что в конечном счете и умер. Лирический герой романа Павел Корчагин почти буквально повторяет судьбу автора: рабочая юность в украинском захолустье, чтение романов о революционерах, увлечение коммунистическими идеями, фронты Гражданской войны и борьба с антикоммунистическим подпольем.

И самая яркая часть романа – созидательный бесплатный, поистине коммунистический труд, строительство узкоколейки для подвоза дров в Киев, страдавший от недостатка топлива и продовольствия. Бесплатный ручной труд без отдыха, почти без инструментов, без теплой одежды, без выходных, под пулями ненавидящих советскую власть и напуганных строительством дороги крестьян-повстанцев («белобандитов»).

Там, на гражданской войне и на строительстве «светлого будущего» и оставил своё здоровье, без остатка израсходовав свою молодую жизнь писатель Николай Островский и его «двойник» Павка Корчагин. Писать книги умирающий, ослепший и парализованный Островский стал только когда не смог уже ни воевать, ни махать кайлом на стройках коммунизма.

НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО

Но могу ли я еще раз задать другой неудобный вопрос? А можно ли вот так запросто взять, и вырвать книгу из школьного дискурса? А потом вставить ее на место, как будто так и было?

- Лично я к произведению Николая Алексеевича Островского отношусь с огромным уважением, - говорит филолог, главный редактор журнала «Историк» и школьный учитель Владимир Рудаков. Это одно из важнейших произведений литературы по крайней мере, довоенного времени. На ней выросло целое поколение людей, в том числе те, кто спас страну во время Великой Отечественной войны. Однако вопрос, должно ли это произведение быть в современной школьной программе, не имеет однозначного ответа. Как событие в литературе этот текст, безусловно, заслуживает интереса. Но будет ли это произведение понятно современным школьникам? Я не знаю. Если вчера у нас весь советский народ изучал «Как закалялась сталь», потом произведение выкинули, а теперь опять возвращают, это не добавляет авторитета школьному предмету «Литература».

Не объясняли тогда – объясните хотя бы сейчас. И не нам, а детям. Например, так: «современное искусство пронизано фальшью и неискренностью. Но ваша жизнь, ребята, она настоящая. Вам предстоит пережить подлинные взлеты и падения. Иногда вам может быть больно и одиноко. Быть может, вам будет казаться, что вы потеряли все. И мы предлагаем вам книгу парня, который действительно потерял все, но – остался не сломлен. Может, вам поможет его пример. Там другие времена, другие люди, другие правила, но какая разница. Главное, что там настоящий человек». Жалко, что поверхностное суждение Екатерины Винокуровой – вот оно, есть. А таких слов – нету.

- Должен быть комплексный подход, - считает Рудаков. - Точечное расширение списка книг программы лишь расширяет число тех изданий, которые и так наши школьники читают неохотно. И это может привести к эффекту накопления, когда перед ребенком будет лежать такая груда книг, за которую и браться не имеет смысла – всё равно за школьные годы не осилишь.

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