Дрессированные муравьи вынюхивают рак: ученые натренировали насекомых

У муравьев исключительное обоняние.

Чем раньше удается обнаружить рак у пациента, тем больше шансов появляется спасти его от преждевременной смерти, а то и вылечить. Но эффективных, а главное простых методов – раз-два и обчелся. Французские ученые из Университета Сорбонны (University of Sorbonne Paris North) предложили новый. Более того, продемонстрировали, что он с успехом работает. О чем сообщили в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. На публикацию в нем ссылается Newsweek, рассказывающий о потрясающих экспериментах.

Ранней диагностикой рака у французов занимались муравьи – дрессированные, конечно. Примерно, как собаки, которые вынюхивают взрывчатку или наркотики.

Почему муравьи? А почему нет? Во-первых, как утверждают французы, их легко дрессировать – понятливые. Во-вторых, нюх у муравьев просто потрясающий – может быть, даже лучше, чем у собак. И, в-третьих, им не нужен какой-то особенный уход – неприхотливы. Да еще и компактны. Эти преимущества и обусловили выбор «партнеров», если так можно выразиться. Конкретно с учеными работали муравьи вида Formica fusca.

В чем суть диагностики? Раковые клетки проникают в мочу. Болезнь еще никак себя не проявляет, а они уже там есть – присутствуют и выделяют так называемые биомаркеры – особые химические соединения, которые пахнут. Некий специфический запах приобретает, соответственно, и моча. Его - практически неуловимый никакими устройствами - муравьи чуют.

Муравьи быстро обучаются реагировать на запах, выделяемый даже зачатками опухоли.

Ради тренировки, мочу, про которую было известно, что в ней есть раковые клетки, подмешивали к сиропу. С трех попыток муравьи «запоминали» запах рака и потом шли на него уже без всякого сиропа. Конкретно, проводили в среднем не 20 процентов больше времени у трубочки с капелькой мочи, источавший «аромат» биомаркеров, если они в ней были. Трубочки размещали в чашку Петри – в одной была капелька, представлявшая собой анализируемый образец, в другой находилось просто пахучее вещество, две трубочки были пустыми.

Пока насекомые выявляют рак груди, один из самых агрессивных. Но ученые уверены, что их «живые приборы» смогут распознавать и другие виды. На столь же ранней стадии.

КСТАТИ

Антитеррористические пчелы

Идея французов принципиально не нова - насекомые и в самом деле хорошо распознают не или иные запахи.

К примеру, еще в 2010 году американцы создали VASOR (Volatile Analysis by Specific Olfactory Recognition) – компактный «анализатор летучих веществ с помощью особого обонятельного распознавания». «Особость» состояла в том, что главными рабочими элементами в нем были пчелы. Именно они обеспечивали то самое особое обонятельное распознавание. Конкретно анализатор выявлял взрывчатку. Пчелы обнаруживали даже небольшое её количество, нюхая воздух в помещении, котором та находилась.

Подробнее в нашем материале.

Душещипательная история о девочке Эмилии, йоркширском терьере, который сначала унюхал у неё рак, вылечил свою маленькую хозяйку, но заболел сам – в нашем другом материале вместе с рассказами читателей «Комсомолки» о сверхъестественных способностях собак и кошек.